https://ria.ru/20230709/bayden-1883149979.html

"Невзирая на жертвы". Байдена уличили в тайной операции на Украине

"Невзирая на жертвы". Байдена уличили в тайной операции на Украине - РИА Новости, 09.07.2023

"Невзирая на жертвы". Байдена уличили в тайной операции на Украине

Джо Байден принял решение передать Украине кассетные боеприпасы из-за необходимости ликвидировать собственные запасы, написал китайский военный эксперт Сун... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T21:12

2023-07-09T21:12

2023-07-09T21:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Джо Байден принял решение передать Украине кассетные боеприпасы из-за необходимости ликвидировать собственные запасы, написал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times."США начали производить кассетные боеприпасы еще во времена холодной войны и впоследствии накопили их в большом количестве. Сейчас срок годности многих из них уже подходит к концу", — пояснил он.По мнению специалиста, Белый дом решил передать бомбы ВСУ, вместо того чтобы утилизировать их. При этом решение было принято, несмотря на возможные жертвы среди гражданского населения, отметил Сун Чжунпин.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает мирным жителям: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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в мире, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины