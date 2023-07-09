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В Пермском крае мотодельтаплан врезался в палатку
В Пермском крае мотодельтаплан врезался в палатку - РИА Новости, 09.07.2023
В Пермском крае мотодельтаплан врезался в палатку
Мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой во время проведения авиафестиваля в Пермском крае, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T18:58
2023-07-09T18:58
2023-07-09T18:58
происшествия
пермский край
россия
кунгур
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой во время проведения авиафестиваля в Пермском крае, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "По предварительной информации днём 9 июля в ходе проведения в городе Кунгуре Пермского края фестиваля воздухоплавания "ПроНебо" мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехали следователи СК, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным министерства туризма края, с 7 по 9 июля близ деревни Тёплая Кунгурского округа впервые проходит фестиваль воздухоплавания "ПроНебо". На фестивале прошла демонстрация фигур пилотажа сверхлёгкой авиации, для гостей мероприятия здесь развернули палаточный лагерь.
https://ria.ru/20230605/deltaplan-1876182214.html
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происшествия, пермский край, россия, кунгур, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Кунгур, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае мотодельтаплан врезался в палатку
В Пермском крае мотодельтаплан не смог набрать высоту и врезался в палатку