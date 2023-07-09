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В Пермском крае мотодельтаплан врезался в палатку - РИА Новости, 09.07.2023
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18:58 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/avariya-1883135732.html
В Пермском крае мотодельтаплан врезался в палатку
В Пермском крае мотодельтаплан врезался в палатку - РИА Новости, 09.07.2023
В Пермском крае мотодельтаплан врезался в палатку
Мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой во время проведения авиафестиваля в Пермском крае, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T18:58
2023-07-09T18:58
происшествия
пермский край
россия
кунгур
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой во время проведения авиафестиваля в Пермском крае, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "По предварительной информации днём 9 июля в ходе проведения в городе Кунгуре Пермского края фестиваля воздухоплавания "ПроНебо" мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехали следователи СК, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным министерства туризма края, с 7 по 9 июля близ деревни Тёплая Кунгурского округа впервые проходит фестиваль воздухоплавания "ПроНебо". На фестивале прошла демонстрация фигур пилотажа сверхлёгкой авиации, для гостей мероприятия здесь развернули палаточный лагерь.
https://ria.ru/20230605/deltaplan-1876182214.html
пермский край
россия
кунгур
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происшествия, пермский край, россия, кунгур, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Кунгур, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае мотодельтаплан врезался в палатку

В Пермском крае мотодельтаплан не смог набрать высоту и врезался в палатку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой во время проведения авиафестиваля в Пермском крае, никто не пострадал, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"По предварительной информации днём 9 июля в ходе проведения в городе Кунгуре Пермского края фестиваля воздухоплавания "ПроНебо" мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехали следователи СК, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
По данным министерства туризма края, с 7 по 9 июля близ деревни Тёплая Кунгурского округа впервые проходит фестиваль воздухоплавания "ПроНебо". На фестивале прошла демонстрация фигур пилотажа сверхлёгкой авиации, для гостей мероприятия здесь развернули палаточный лагерь.
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ПроисшествияПермский крайРоссияКунгурСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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