https://ria.ru/20230709/arest-1883146862.html

В Урюпинске арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

В Урюпинске арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми - РИА Новости, 09.07.2023

В Урюпинске арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

Жителю Урюпинска Волгоградской области, подозреваемому в сексуальном насилии над детьми, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает в... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T20:27

2023-07-09T20:27

2023-07-09T20:27

происшествия

урюпинск

волгоградская область

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Жителю Урюпинска Волгоградской области, подозреваемому в сексуальном насилии над детьми, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона. Ранее СК РФ сообщал, что ранее судимого жителя Урюпинска задержали по подозрению в сексуальном насилии над детьми, расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. "В настоящее время в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что против 51-летнего мужчины возбуждено дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование дела.

https://ria.ru/20230706/arest-1882493821.html

урюпинск

волгоградская область

россия

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происшествия, урюпинск, волгоградская область, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)