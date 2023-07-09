Рейтинг@Mail.ru
В Урюпинске арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/arest-1883146862.html
В Урюпинске арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми
В Урюпинске арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми - РИА Новости, 09.07.2023
В Урюпинске арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми
Жителю Урюпинска Волгоградской области, подозреваемому в сексуальном насилии над детьми, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает в... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T20:27
2023-07-09T20:27
происшествия
урюпинск
волгоградская область
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Жителю Урюпинска Волгоградской области, подозреваемому в сексуальном насилии над детьми, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона. Ранее СК РФ сообщал, что ранее судимого жителя Урюпинска задержали по подозрению в сексуальном насилии над детьми, расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. "В настоящее время в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что против 51-летнего мужчины возбуждено дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование дела.
https://ria.ru/20230706/arest-1882493821.html
урюпинск
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урюпинск, волгоградская область, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урюпинск, Волгоградская область, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Урюпинске арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

В Урюпинске подозреваемого в сексуальном насилии над детьми арестовали на два месяца

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Жителю Урюпинска Волгоградской области, подозреваемому в сексуальном насилии над детьми, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее СК РФ сообщал, что ранее судимого жителя Урюпинска задержали по подозрению в сексуальном насилии над детьми, расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
"В настоящее время в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что против 51-летнего мужчины возбуждено дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование дела.
Задержание преступника - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"
6 июля, 05:30
 
ПроисшествияУрюпинскВолгоградская областьАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала