https://ria.ru/20230708/zemletryasenie-1883027424.html

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 08.07.2023

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T23:19

2023-07-08T23:19

2023-07-08T23:19

в мире

тайвань

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Тайваня, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 19.47 по UTC (22.47 мск) в 77 километрах к востоку от города Хэнчунь, в котором проживает чуть более 31 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 6 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

тайвань

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в мире, тайвань, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)