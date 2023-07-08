https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1883019255.html

В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов

В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов - РИА Новости, 08.07.2023

В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов

Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует беженцев и их нужды во время зарубежных визитов, решая свои личные вопросы, заявил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T21:19

2023-07-08T21:19

2023-07-08T22:47

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab4777202055d37216ddca8f47e4fb10.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует беженцев и их нужды во время зарубежных визитов, решая свои личные вопросы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. <…> Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами", — возмутился он.По словам эксперта, глава киевского режима абсолютно "чужероден Украине и далек от ее народа". По этой причине Соскин убежден, что в стране должны в срочном порядке провести досрочные выборы.

https://ria.ru/20230708/nato-1883003917.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма