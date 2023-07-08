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В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов - РИА Новости, 08.07.2023
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21:19 08.07.2023 (обновлено: 22:47 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1883019255.html
В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов
В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов - РИА Новости, 08.07.2023
В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов
Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует беженцев и их нужды во время зарубежных визитов, решая свои личные вопросы, заявил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T21:19
2023-07-08T22:47
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует беженцев и их нужды во время зарубежных визитов, решая свои личные вопросы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. &lt;…&gt; Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами&quot;, — возмутился он.По словам эксперта, глава киевского режима абсолютно "чужероден Украине и далек от ее народа". По этой причине Соскин убежден, что в стране должны в срочном порядке провести досрочные выборы.
https://ria.ru/20230708/nato-1883003917.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма
В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский игнорирует беженцев во время зарубежных визитов

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует беженцев и их нужды во время зарубежных визитов, решая свои личные вопросы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. <…> Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами", — возмутился он.

По словам эксперта, глава киевского режима абсолютно "чужероден Украине и далек от ее народа". По этой причине Соскин убежден, что в стране должны в срочном порядке провести досрочные выборы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
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