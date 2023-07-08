https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1883019255.html
В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов
В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов - РИА Новости, 08.07.2023
В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов
Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует беженцев и их нужды во время зарубежных визитов, решая свои личные вопросы, заявил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T21:19
2023-07-08T21:19
2023-07-08T22:47
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олег соскин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует беженцев и их нужды во время зарубежных визитов, решая свои личные вопросы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. <…> Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами", — возмутился он.По словам эксперта, глава киевского режима абсолютно "чужероден Украине и далек от ее народа". По этой причине Соскин убежден, что в стране должны в срочном порядке провести досрочные выборы.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма
В Киеве отчитали Зеленского из-за грубой ошибки во время зарубежных визитов
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский игнорирует беженцев во время зарубежных визитов