https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882941453.html

Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети

Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети - РИА Новости, 08.07.2023

Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети

Пользователи Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:08

2023-07-08T10:08

2023-07-08T11:34

специальная военная операция на украине

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европа

владимир зеленский

румен радев

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым. "У него еще хватает совести устраивать истерику из-за того, что Болгария не дала оружие. Пора говорить о мире, а не просить все больше и больше", — написал один из комментаторов. "Теперь он совсем один. Вы когда-нибудь были свидетелем такой мании величия?" — поинтересовался другой. "Ясно, что Болгария не боится говорить очевидную правду, и Россия продемонстрировала способность вносить коррективы на поле боя и уничтожать то, что называлось передовым оружием США и НАТО", — отметил третий. "Он выглядит отчаявшимся, а отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки", — поделился мнением еще один пользователь. "Пора Зеленскому вернуться в реальность и понять, что Европа уже устала помогать", — заключили читатели. На этой неделе Зеленский побывал с визитом в Болгарии. На пресс-конференции по итогам переговоров он отчитал Радева за слово "конфликт", которым тот описал происходящее на Украине, и раскритиковал нежелание Болгарии поставлять Киеву оружие. Кроме того, он осудил болгарского коллегу за утверждение о том, что накачка ВСУ оружием не решит проблему Украины.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882933147.html

болгария

украина

европа

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в мире, болгария, украина, европа, владимир зеленский, румен радев