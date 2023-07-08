https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882941453.html
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети - РИА Новости, 08.07.2023
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети
Пользователи Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T10:08
2023-07-08T10:08
2023-07-08T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
болгария
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владимир зеленский
румен радев
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым. "У него еще хватает совести устраивать истерику из-за того, что Болгария не дала оружие. Пора говорить о мире, а не просить все больше и больше", — написал один из комментаторов. "Теперь он совсем один. Вы когда-нибудь были свидетелем такой мании величия?" — поинтересовался другой. "Ясно, что Болгария не боится говорить очевидную правду, и Россия продемонстрировала способность вносить коррективы на поле боя и уничтожать то, что называлось передовым оружием США и НАТО", — отметил третий. "Он выглядит отчаявшимся, а отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки", — поделился мнением еще один пользователь. "Пора Зеленскому вернуться в реальность и понять, что Европа уже устала помогать", — заключили читатели. На этой неделе Зеленский побывал с визитом в Болгарии. На пресс-конференции по итогам переговоров он отчитал Радева за слово "конфликт", которым тот описал происходящее на Украине, и раскритиковал нежелание Болгарии поставлять Киеву оружие. Кроме того, он осудил болгарского коллегу за утверждение о том, что накачка ВСУ оружием не решит проблему Украины.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html
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в мире, болгария, украина, европа, владимир зеленский, румен радев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Болгария, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Румен Радев
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети
Пользователи Twitter осудили истерику Зеленского из-за отказа Болгарии поставить оружие
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым.
"У него еще хватает совести устраивать истерику из-за того, что Болгария не дала оружие. Пора говорить о мире, а не просить все больше и больше", — написал один из комментаторов.
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"Теперь он совсем один. Вы когда-нибудь были свидетелем такой мании величия?" — поинтересовался другой.
"Ясно, что Болгария
не боится говорить очевидную правду, и Россия продемонстрировала способность вносить коррективы на поле боя и уничтожать то, что называлось передовым оружием США и НАТО", — отметил третий.
"Он выглядит отчаявшимся, а отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки", — поделился мнением еще один пользователь.
"Пора Зеленскому вернуться в реальность и понять, что Европа уже устала помогать", — заключили читатели.
На этой неделе Зеленский побывал с визитом в Болгарии. На пресс-конференции по итогам переговоров он отчитал Радева за слово "конфликт", которым тот описал происходящее на Украине, и раскритиковал нежелание Болгарии поставлять Киеву оружие. Кроме того, он осудил болгарского коллегу за утверждение о том, что накачка ВСУ оружием не решит проблему Украины.
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