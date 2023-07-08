Рейтинг@Mail.ru
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 08.07.2023 (обновлено: 11:34 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882941453.html
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети - РИА Новости, 08.07.2023
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети
Пользователи Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T10:08
2023-07-08T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
болгария
украина
европа
владимир зеленский
румен радев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839461_130:452:2941:2033_1920x0_80_0_0_1c002ce2bba45c07f16041db943d2227.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым. "У него еще хватает совести устраивать истерику из-за того, что Болгария не дала оружие. Пора говорить о мире, а не просить все больше и больше", — написал один из комментаторов. "Теперь он совсем один. Вы когда-нибудь были свидетелем такой мании величия?" — поинтересовался другой. "Ясно, что Болгария не боится говорить очевидную правду, и Россия продемонстрировала способность вносить коррективы на поле боя и уничтожать то, что называлось передовым оружием США и НАТО", — отметил третий. "Он выглядит отчаявшимся, а отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки", — поделился мнением еще один пользователь. "Пора Зеленскому вернуться в реальность и понять, что Европа уже устала помогать", — заключили читатели. На этой неделе Зеленский побывал с визитом в Болгарии. На пресс-конференции по итогам переговоров он отчитал Радева за слово "конфликт", которым тот описал происходящее на Украине, и раскритиковал нежелание Болгарии поставлять Киеву оружие. Кроме того, он осудил болгарского коллегу за утверждение о том, что накачка ВСУ оружием не решит проблему Украины.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882933147.html
болгария
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839461_389:351:2651:2047_1920x0_80_0_0_519361bb6132770098a3a42ba7986e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, украина, европа, владимир зеленский, румен радев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Болгария, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Румен Радев
Истерика Зеленского в Европе вызвала шок в Сети

Пользователи Twitter осудили истерику Зеленского из-за отказа Болгарии поставить оружие

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым.
"У него еще хватает совести устраивать истерику из-за того, что Болгария не дала оружие. Пора говорить о мире, а не просить все больше и больше", — написал один из комментаторов.
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В США раскрыли, как Россия одним решением разрушит планы НАТО по Украине
Вчера, 09:30
"Теперь он совсем один. Вы когда-нибудь были свидетелем такой мании величия?" — поинтересовался другой.
"Ясно, что Болгария не боится говорить очевидную правду, и Россия продемонстрировала способность вносить коррективы на поле боя и уничтожать то, что называлось передовым оружием США и НАТО", — отметил третий.
"Он выглядит отчаявшимся, а отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки", — поделился мнением еще один пользователь.
"Пора Зеленскому вернуться в реальность и понять, что Европа уже устала помогать", — заключили читатели.
На этой неделе Зеленский побывал с визитом в Болгарии. На пресс-конференции по итогам переговоров он отчитал Радева за слово "конфликт", которым тот описал происходящее на Украине, и раскритиковал нежелание Болгарии поставлять Киеву оружие. Кроме того, он осудил болгарского коллегу за утверждение о том, что накачка ВСУ оружием не решит проблему Украины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Британцы призвали Байдена изменить планы по Украине из-за слов Путина
Вчера, 08:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБолгарияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийРумен Радев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала