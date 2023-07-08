https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882931444.html

В Госдуме заявили, что страны НАТО усомнились в Зеленском

В Госдуме заявили, что страны НАТО усомнились в Зеленском - РИА Новости, 08.07.2023

В Госдуме заявили, что страны НАТО усомнились в Зеленском

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что предстоящий саммит НАТО станет для Владимира Зеленского "коленопреклонным", так как западные страны... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:17

2023-07-08T08:17

2023-07-08T08:17

украина

дмитрий белик

госдума рф

нато

владимир зеленский

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что предстоящий саммит НАТО станет для Владимира Зеленского "коленопреклонным", так как западные страны усомнились в его возможностях. Ранее Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, единства альянса. "Саммит НАТО будет для Зеленского коленопреклонным. Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и "хотелкам" Зеленского. Украина потеряла большое количество техники и личного состава, а это выброшенные деньги на ветер. По большому счету, Зеленскому остается одно - упасть на колени на саммите и каждому облобызать ботинки, чтобы подкинули еще танков, артиллерии и много другого, в надежде, что контрнаступление хотя бы не захлебнется", - сказал РИА Новости Белик. По его мнению, страны НАТО уже сомневаются в возможностях Зеленского, но поддержку все-таки окажут. "Денег дадут, но уже как говорится, не от щедрот, а по необходимости", - подчеркнул Белик. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230708/erdogan-1882924770.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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украина, дмитрий белик, госдума рф, нато, владимир зеленский, в мире