Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что страны НАТО усомнились в Зеленском - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1882931444.html
В Госдуме заявили, что страны НАТО усомнились в Зеленском
В Госдуме заявили, что страны НАТО усомнились в Зеленском - РИА Новости, 08.07.2023
В Госдуме заявили, что страны НАТО усомнились в Зеленском
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что предстоящий саммит НАТО станет для Владимира Зеленского "коленопреклонным", так как западные страны... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T08:17
2023-07-08T08:17
украина
дмитрий белик
госдума рф
нато
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839439_263:523:2974:2048_1920x0_80_0_0_07ce943b38e6a4fecda6a5eccb2b7163.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что предстоящий саммит НАТО станет для Владимира Зеленского "коленопреклонным", так как западные страны усомнились в его возможностях. Ранее Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, единства альянса. "Саммит НАТО будет для Зеленского коленопреклонным. Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и "хотелкам" Зеленского. Украина потеряла большое количество техники и личного состава, а это выброшенные деньги на ветер. По большому счету, Зеленскому остается одно - упасть на колени на саммите и каждому облобызать ботинки, чтобы подкинули еще танков, артиллерии и много другого, в надежде, что контрнаступление хотя бы не захлебнется", - сказал РИА Новости Белик. По его мнению, страны НАТО уже сомневаются в возможностях Зеленского, но поддержку все-таки окажут. "Денег дадут, но уже как говорится, не от щедрот, а по необходимости", - подчеркнул Белик. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230708/erdogan-1882924770.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839439_494:381:2716:2048_1920x0_80_0_0_ca9f5e5c21a5bb9f2cfa09acf067bbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий белик, госдума рф, нато, владимир зеленский, в мире
Украина, Дмитрий Белик, Госдума РФ, НАТО, Владимир Зеленский, В мире
В Госдуме заявили, что страны НАТО усомнились в Зеленском

Депутат Белик считает, что страны НАТО сомневаются в возможностях президента Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что предстоящий саммит НАТО станет для Владимира Зеленского "коленопреклонным", так как западные страны усомнились в его возможностях.
Ранее Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, единства альянса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Украина заслуживает членства в НАТО, заявил Эрдоган
Вчера, 05:59
"Саммит НАТО будет для Зеленского коленопреклонным. Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и "хотелкам" Зеленского. Украина потеряла большое количество техники и личного состава, а это выброшенные деньги на ветер. По большому счету, Зеленскому остается одно - упасть на колени на саммите и каждому облобызать ботинки, чтобы подкинули еще танков, артиллерии и много другого, в надежде, что контрнаступление хотя бы не захлебнется", - сказал РИА Новости Белик.
По его мнению, страны НАТО уже сомневаются в возможностях Зеленского, но поддержку все-таки окажут.
«
"Денег дадут, но уже как говорится, не от щедрот, а по необходимости", - подчеркнул Белик.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
УкраинаДмитрий БеликГосдума РФНАТОВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала