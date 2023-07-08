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Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове
Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове - РИА Новости, 08.07.2023
Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове
Заявление ЮНЕСКО о взрыве в буферной зоне объекта всемирного наследия во Львове демонстрирует "предвзятый и непоследовательный подход" в организации, заявила... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:40
2023-07-08T12:40
2023-07-08T12:40
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заявление ЮНЕСКО о взрыве в буферной зоне объекта всемирного наследия во Львове демонстрирует "предвзятый и непоследовательный подход" в организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее организация заявила, что в буферной зоне объекта всемирного наследия в украинском Львове произошел взрыв, который организация назвала "нападением". По заявлению ЮНЕСКО, которая не называет источника своей информации, взрыв произошел в историческом здании, расположенном в буферной зоне объекта всемирного наследия "Львов - ансамбль исторического центра". "Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, секретариат организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на "хорошие" и "плохие", - прокомментировал МИД РФ. В этой связи Захарова отметила, что, несмотря на демарш РФ после теракта в отношении объекта всемирного наследия "Московский Кремль и Красная площадь", произошедшее не удостоилось публичной реакции со стороны гендиректора Организации. "Что до пресловутой "атаки буферной зоны" во Львове, то, по информации Минобороны России, был нанесен сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников", - отметила Захарова.
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в мире, россия, львов, мария захарова, вооруженные силы украины, юнеско
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Львов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЮНЕСКО
Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове
Представитель МИД Захарова назвала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове предвзятым
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заявление ЮНЕСКО о взрыве в буферной зоне объекта всемирного наследия во Львове демонстрирует "предвзятый и непоследовательный подход" в организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее организация заявила, что в буферной зоне объекта всемирного наследия в украинском Львове произошел взрыв, который организация назвала "нападением". По заявлению ЮНЕСКО, которая не называет источника своей информации, взрыв произошел в историческом здании, расположенном в буферной зоне объекта всемирного наследия "Львов - ансамбль исторического центра".
«
"Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, секретариат организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на "хорошие" и "плохие", - прокомментировал МИД РФ.
В этой связи Захарова отметила, что, несмотря на демарш РФ после теракта в отношении объекта всемирного наследия "Московский Кремль и Красная площадь", произошедшее не удостоилось публичной реакции со стороны гендиректора Организации.
«
"Что до пресловутой "атаки буферной зоны" во Львове, то, по информации Минобороны России, был нанесен сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ
и иностранных наемников", - отметила Захарова.
Во Львове и Тернополе прогремели взрывы, сообщили СМИ