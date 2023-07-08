Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/zayavlenie-1882956919.html
Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове
Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове - РИА Новости, 08.07.2023
Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове
Заявление ЮНЕСКО о взрыве в буферной зоне объекта всемирного наследия во Львове демонстрирует "предвзятый и непоследовательный подход" в организации, заявила... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:40
2023-07-08T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
львов
мария захарова
вооруженные силы украины
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заявление ЮНЕСКО о взрыве в буферной зоне объекта всемирного наследия во Львове демонстрирует "предвзятый и непоследовательный подход" в организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее организация заявила, что в буферной зоне объекта всемирного наследия в украинском Львове произошел взрыв, который организация назвала "нападением". По заявлению ЮНЕСКО, которая не называет источника своей информации, взрыв произошел в историческом здании, расположенном в буферной зоне объекта всемирного наследия "Львов - ансамбль исторического центра". "Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, секретариат организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на "хорошие" и "плохие", - прокомментировал МИД РФ. В этой связи Захарова отметила, что, несмотря на демарш РФ после теракта в отношении объекта всемирного наследия "Московский Кремль и Красная площадь", произошедшее не удостоилось публичной реакции со стороны гендиректора Организации. "Что до пресловутой "атаки буферной зоны" во Львове, то, по информации Минобороны России, был нанесен сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230706/vzryvy-1882488505.html
россия
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, львов, мария захарова, вооруженные силы украины, юнеско
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Львов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЮНЕСКО
Захарова прокомментировала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове

Представитель МИД Захарова назвала заявление ЮНЕСКО о взрыве во Львове предвзятым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заявление ЮНЕСКО о взрыве в буферной зоне объекта всемирного наследия во Львове демонстрирует "предвзятый и непоследовательный подход" в организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее организация заявила, что в буферной зоне объекта всемирного наследия в украинском Львове произошел взрыв, который организация назвала "нападением". По заявлению ЮНЕСКО, которая не называет источника своей информации, взрыв произошел в историческом здании, расположенном в буферной зоне объекта всемирного наследия "Львов - ансамбль исторического центра".
«
"Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, секретариат организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на "хорошие" и "плохие", - прокомментировал МИД РФ.
В этой связи Захарова отметила, что, несмотря на демарш РФ после теракта в отношении объекта всемирного наследия "Московский Кремль и Красная площадь", произошедшее не удостоилось публичной реакции со стороны гендиректора Организации.
«
"Что до пресловутой "атаки буферной зоны" во Львове, то, по информации Минобороны России, был нанесен сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников", - отметила Захарова.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Во Львове и Тернополе прогремели взрывы, сообщили СМИ
6 июля, 03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛьвовМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала