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В Госдуме рассказали подробности работы над проектом о запрете смены пола

В Госдуме рассказали подробности работы над проектом о запрете смены пола - РИА Новости, 08.07.2023

В Госдуме рассказали подробности работы над проектом о запрете смены пола

Работа по запрету смены пола будет продолжена до установления полного запрета, никаких лазеек не останется, сообщил вице-спикер ГД Пётр Толстой. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:50

2023-07-08T14:50

2023-07-08T14:50

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россия

петр толстой

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Работа по запрету смены пола будет продолжена до установления полного запрета, никаких лазеек не останется, сообщил вице-спикер ГД Пётр Толстой. В течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола, заявил ранее председатель Думы Вячеслав Володин. "Мы доведем начатое до конца и не дадим оставить какие-либо лазейки, как бы кому этого не хотелось. Работа будет продолжена вплоть до установления полного запрета. И это не вопрос ограничения чьих-то там свобод, это вопрос национальной безопасности", - добавил Толстой. Как отмечает Толстой, несмотря на сопротивление, которое наблюдается при рассмотрении законопроекта о запрете смены пола, он будет принят. "Патриаршая комиссия по вопросам семьи предлагает также предусмотреть инструменты защиты российских детей, которые находятся на усыновлении в тех странах, где разрешена смена пола, в том числе несовершеннолетним", - добавил парламентарий. Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

https://ria.ru/20230614/murashko-1878125962.html

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общество, россия, петр толстой, госдума рф