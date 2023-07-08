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В Госдуме рассказали подробности работы над проектом о запрете смены пола - РИА Новости, 08.07.2023
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14:50 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/zapret-1882972201.html
В Госдуме рассказали подробности работы над проектом о запрете смены пола
В Госдуме рассказали подробности работы над проектом о запрете смены пола - РИА Новости, 08.07.2023
В Госдуме рассказали подробности работы над проектом о запрете смены пола
Работа по запрету смены пола будет продолжена до установления полного запрета, никаких лазеек не останется, сообщил вице-спикер ГД Пётр Толстой. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:50
2023-07-08T14:50
общество
россия
петр толстой
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Работа по запрету смены пола будет продолжена до установления полного запрета, никаких лазеек не останется, сообщил вице-спикер ГД Пётр Толстой. В течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола, заявил ранее председатель Думы Вячеслав Володин. "Мы доведем начатое до конца и не дадим оставить какие-либо лазейки, как бы кому этого не хотелось. Работа будет продолжена вплоть до установления полного запрета. И это не вопрос ограничения чьих-то там свобод, это вопрос национальной безопасности", - добавил Толстой. Как отмечает Толстой, несмотря на сопротивление, которое наблюдается при рассмотрении законопроекта о запрете смены пола, он будет принят. "Патриаршая комиссия по вопросам семьи предлагает также предусмотреть инструменты защиты российских детей, которые находятся на усыновлении в тех странах, где разрешена смена пола, в том числе несовершеннолетним", - добавил парламентарий. Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.
https://ria.ru/20230614/murashko-1878125962.html
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общество, россия, петр толстой, госдума рф
Общество, Россия, Петр Толстой, Госдума РФ
В Госдуме рассказали подробности работы над проектом о запрете смены пола

Толстой: работа по запрету смены пола будет продолжена до установления полного табу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Работа по запрету смены пола будет продолжена до установления полного запрета, никаких лазеек не останется, сообщил вице-спикер ГД Пётр Толстой.
В течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола, заявил ранее председатель Думы Вячеслав Володин.
«
"Мы доведем начатое до конца и не дадим оставить какие-либо лазейки, как бы кому этого не хотелось. Работа будет продолжена вплоть до установления полного запрета. И это не вопрос ограничения чьих-то там свобод, это вопрос национальной безопасности", - добавил Толстой.
Как отмечает Толстой, несмотря на сопротивление, которое наблюдается при рассмотрении законопроекта о запрете смены пола, он будет принят.
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"Патриаршая комиссия по вопросам семьи предлагает также предусмотреть инструменты защиты российских детей, которые находятся на усыновлении в тех странах, где разрешена смена пола, в том числе несовершеннолетним", - добавил парламентарий.
Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".
Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.
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