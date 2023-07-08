В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб
Конгрессвумен Макколлум: запасы кассетных бомб нужно ликвидировать, а не передавать Киеву
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Американским властям было бы целесообразнее ликвидировать оставшиеся запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их ВСУ, заявила на своем официальном сайте член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум.
Решение администрации Байдена отправить эти боеприпасы на Украину она назвала ужасной ошибкой.
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"Будучи решительной сторонницей политики администрации Байдена в Украине, я должна самым решительным образом заявить о своем абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов. Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не перекинуто в Украину", — считает Макколлум.
По ее мнению, поставка кассетных боеприпасов подрывает авторитет Вашингтона, а также прямо противоречит позиции его союзников по НАТО.
Конгрессвумен подчеркнула, что это вид вооружений несет лишь "страдания и смерть". Она также отметила, что США ежегодно тратят десятки миллионов долларов на обезвреживание боеприпасов времен вьетнамской войны в Лаосе, которые продолжают убивать и калечить мирных жителей.
Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.