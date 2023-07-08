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В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб - РИА Новости, 08.07.2023
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12:28 08.07.2023 (обновлено: 13:32 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/zapasy-1882955571.html
В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб
В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб - РИА Новости, 08.07.2023
В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб
Американским властям было бы целесообразнее ликвидировать оставшиеся запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их ВСУ, заявила на своем официальном сайте... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:28
2023-07-08T13:32
специальная военная операция на украине
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сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Американским властям было бы целесообразнее ликвидировать оставшиеся запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их ВСУ, заявила на своем официальном сайте член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум.Решение администрации Байдена отправить эти боеприпасы на Украину она назвала ужасной ошибкой.&quot;Будучи решительной сторонницей политики администрации Байдена в Украине, я должна самым решительным образом заявить о своем абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов. Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не перекинуто в Украину&quot;, — считает Макколлум.По ее мнению, поставка кассетных боеприпасов подрывает авторитет Вашингтона, а также прямо противоречит позиции его союзников по НАТО. Конгрессвумен подчеркнула, что это вид вооружений несет лишь "страдания и смерть". Она также отметила, что США ежегодно тратят десятки миллионов долларов на обезвреживание боеприпасов времен вьетнамской войны в Лаосе, которые продолжают убивать и калечить мирных жителей. Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230708/snaryady-1882922997.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб

Конгрессвумен Макколлум: запасы кассетных бомб нужно ликвидировать, а не передавать Киеву

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Американским властям было бы целесообразнее ликвидировать оставшиеся запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их ВСУ, заявила на своем официальном сайте член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум.
Решение администрации Байдена отправить эти боеприпасы на Украину она назвала ужасной ошибкой.
«

"Будучи решительной сторонницей политики администрации Байдена в Украине, я должна самым решительным образом заявить о своем абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов. Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не перекинуто в Украину", — считает Макколлум.

По ее мнению, поставка кассетных боеприпасов подрывает авторитет Вашингтона, а также прямо противоречит позиции его союзников по НАТО.
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Конгрессвумен подчеркнула, что это вид вооружений несет лишь "страдания и смерть". Она также отметила, что США ежегодно тратят десятки миллионов долларов на обезвреживание боеприпасов времен вьетнамской войны в Лаосе, которые продолжают убивать и калечить мирных жителей.
Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
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