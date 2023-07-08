https://ria.ru/20230708/zapasy-1882955571.html

В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб

В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб - РИА Новости, 08.07.2023

В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб

Американским властям было бы целесообразнее ликвидировать оставшиеся запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их ВСУ, заявила на своем официальном сайте... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T12:28

2023-07-08T12:28

2023-07-08T13:32

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Американским властям было бы целесообразнее ликвидировать оставшиеся запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их ВСУ, заявила на своем официальном сайте член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум.Решение администрации Байдена отправить эти боеприпасы на Украину она назвала ужасной ошибкой."Будучи решительной сторонницей политики администрации Байдена в Украине, я должна самым решительным образом заявить о своем абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов. Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не перекинуто в Украину", — считает Макколлум.По ее мнению, поставка кассетных боеприпасов подрывает авторитет Вашингтона, а также прямо противоречит позиции его союзников по НАТО. Конгрессвумен подчеркнула, что это вид вооружений несет лишь "страдания и смерть". Она также отметила, что США ежегодно тратят десятки миллионов долларов на обезвреживание боеприпасов времен вьетнамской войны в Лаосе, которые продолжают убивать и калечить мирных жителей. Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230708/snaryady-1882922997.html

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