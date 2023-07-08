https://ria.ru/20230708/yugra-1882957334.html

Югра на "Иннопроме" представит инновации в нефтесервисе и беспилотниках

Югра на "Иннопроме" представит инновации в нефтесервисе и беспилотниках - РИА Новости, 08.07.2023

Югра на "Иннопроме" представит инновации в нефтесервисе и беспилотниках

Ханты-Мансийский автономный округ представит инновационные решения в нефтесервисе и беспилотной авиации на международной промышленной выставке "Иннопром",... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T12:44

2023-07-08T12:44

2023-07-08T12:44

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

екатеринбург

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ представит инновационные решения в нефтесервисе и беспилотной авиации на международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, сообщает Фонд развития Югры. "На коллективной экспозиции, организованной Фондом развития Югры, будут представлены отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, современных материалов, новой мобильности. Так, компания "Клевер" представит универсальную роботизированную станцию для беспилотных воздушных судов вертикального взлета и посадки", - говорится в сообщении. Помимо этого, представители Югорского машиностроительного завода и компаний "Ньютех Велл Сервис", "Марлин ойл тулз", "Гидропром сервис" расскажут об инновационных технологиях, направленных на эффективное извлечение и прирост добычи углеводородов. В сфере лесопромышленного комплекса СК "Лидер" и ЛПК "САМЗА" представят плиты ДСП, МДФ, пиломатериалы, сборную опалубку для каркасного строительства на основе плиты МДФ. Вентиляционное оборудование продемонстрирует климатическая компания "ОЗОН". Кроме того, на стенде Югры будет работать индивидуальный предприниматель из Нижневартовска, который занимается производством и поставками теплообменников. Официальную делегацию возглавит губернатор Югры Наталья Комарова. В ее составе – первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев, директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Сергей Афанасьев, директор департамента промышленности Кирилл Зайцев, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, руководители Фонда развития Югры, Технопарка высоких технологий и промышленных предприятий автономного округа. На полях "Иннопрома" планируется подписание соглашения о развитии беспилотных авиационных систем между правительством Югры и мэрией Москвы. Согласно документу, московский технопарк "Руднево", выступающий федеральным методологическим центром в сфере беспилотных авиационных систем, окажет содействие автономному округу в создании регионального научно-производственного центра в сфере БАС. Также намечено подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве Югры с Чувашской Республикой. Промышленная выставка "Иннопром" является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции. Впервые промышленная выставка в Екатеринбурге прошла в 2010 году под названием Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций "Иннопром-2010".

https://ria.ru/20230427/potentsial-1868213616.html

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, екатеринбург, иннопром