https://ria.ru/20230708/yugra-1882956775.html

Сургутский район в 7-й раз стал победителем инвестиционного рейтинга в Югре

Сургутский район в 7-й раз стал победителем инвестиционного рейтинга в Югре - РИА Новости, 08.07.2023

Сургутский район в 7-й раз стал победителем инвестиционного рейтинга в Югре

Сургутский район Ханты-Мансийского округа в седьмой раз стал победителем инвестиционного рейтинга в Югре, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T12:40

2023-07-08T12:40

2023-07-08T12:40

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского округа в седьмой раз стал победителем инвестиционного рейтинга в Югре, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район седьмой год подряд занял первое место в инвестиционном рейтинге Югры. Инвестиционная политика Сургутского района состоит из 9 элементов и основывается на реализации муниципальной дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и инвестиционной стратегии муниципалитета. Как председатель муниципального инвестиционного совета держу на контроле исполнение планов. Исполнение ниже 100% себе не позволяем", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в прошлом году для поддержки бизнеса власти района ввели льготу в 70% на аренду имущества для самозанятых, вдвое снизили размер арендной платы за муниципальное имущество и по земельным участкам для субъектов малого и среднего предпринимательства, для проектов, реализуемых на условиях муниципально-частного партнерства, размер арендной платы установили 1 рубль в год за участок любого размера, с 5 до 15 миллионов рублей увеличили размер грантовой поддержки для проектов МСП в сфере производства, туризма, здравоохранения, на организацию приютов для животных и др; субсидии сохранили на уровне ковидного периода, а также увеличили долю закупок у предпринимателей и ввели авансирование муниципальных контрактов до 50%. Помимо этого, в 2022 году Федеральной антимонопольной службой по результатам отбора за 2021 год кейсы Сургутского района были включены в "Белую книгу" проконкурентных практик, подчеркнул глава. "Мы используем все возможные инструменты взаимодействия с инвесторами, внедряем новые механизмы и реализуем классические формы. Для легкого старта и вхождения бизнеса в район нами переведены в новую плоскость инвестиционные площадки – поадресно отработаны с учетом потребности 23 бизнес-кейса, при этом продолжаем работать над наполнением базы инвестиционных площадок (более 80), в том числе вовлекаем частное имущество", - добавил Трубецкой. Как уточнил глава муниципалитета, в общей сложности на территории района на условиях концессионных соглашений и инвестиционных договоров уже реализованы 9 проектов стоимостью более 5,5 миллиарда рублей, еще пять проектов в стадии реализации.

https://ria.ru/20230706/klyuchi-1882501877.html

https://ria.ru/20230628/yugra-1880853728.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ