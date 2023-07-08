https://ria.ru/20230708/yazyk-1883027055.html

Зеленский рассмотрит петицию против проекта о статусе английского языка

Зеленский рассмотрит петицию против проекта о статусе английского языка - РИА Новости, 08.07.2023

Зеленский рассмотрит петицию против проекта о статусе английского языка

Одна из петиций против законопроекта о статусе английского языка на Украине, авторы которой призывали сохранить украинский дубляж в кинотеатрах, набрала... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T23:09

2023-07-08T23:09

2023-07-08T23:09

в мире

украина

владимир зеленский

руслан стефанчук

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Одна из петиций против законопроекта о статусе английского языка на Украине, авторы которой призывали сохранить украинский дубляж в кинотеатрах, набрала необходимое количество голосов на сайте офиса Владимира Зеленского для ее рассмотрения. Ранее Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предлагает предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине. Позже на сайте офиса Зеленского появилось пять петиций против законопроекта о статусе английского языка на Украине. "В пункт 4 статьи 9 "Английский язык в сфере культуры" отмечается: "иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский язык, демонстрируются в кинозрелищных заведениях на языке оригинала с субтитрами на украинском языке". Также отмечается, что доля фильмов, демонстрируемых на языке оригинала, в 2025 году составит 50%, в 2026 – 75%, а с 2027 – 100%. Прошу просмотреть этот пункт и внести изменения в законопроект", - говорится в тексте петиции. Автор считает, что отказ от дубляжа на украинском языке неизбежно приведет к значительному снижению популярности украинского языка. Он утверждает, что такая мера нанесет урон кинотеатрам страны и украинской индустрии дубляжа. Кроме того, по мнению автора, все это подтолкнет зрителей смотреть фильмы на пиратских сайтах на русском языке. "Предлагаю не уничтожать кинотеатральный дубляж, а увеличить количество сеансов на языке оригинала с украинскими субтитрами, чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы", - добавил автор петиции. Петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 4 июля, а по состоянию на 8 июля набрала около 26 тысяч голосов. Ранее Союз кинотеатров Украины обратился к Зеленскому, председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку с просьбой не принимать в таком виде законопроект, поскольку это может привести к закрытию кинотеатров.

https://ria.ru/20230227/galkin-1854532084.html

https://ria.ru/20230619/yazyk-1879242534.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины