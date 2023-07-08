https://ria.ru/20230708/vsu-1883027960.html
Они сломлены. На Западе забили тревогу после слов Байдена об Украине
Они сломлены. На Западе забили тревогу после слов Байдена об Украине - РИА Новости, 08.07.2023
Они сломлены. На Западе забили тревогу после слов Байдена об Украине
Читатели Exxpress раскритиковали президента США Джо Байдена за решение поставить Украине кассетные боеприпасы. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T23:26
2023-07-08T23:26
2023-07-08T23:43
специальная военная операция на украине
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киев
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали президента США Джо Байдена за решение поставить Украине кассетные боеприпасы."Очередной "спасательный круг" для Украины, так сказать. Если бы не было так грустно, можно было бы рассмеяться", — отметил один из комментаторов."Если Зеленский требует, а США позволяют, то все в порядке. Вот как это выглядит", — написал второй."В США больное и сломленное правительство, и оно вообще не заботится об украинцах", — подчеркнул третий."Арсеналы на Западе опустели, и осталось то, что на самом деле запрещено: кассетные боеприпасы", — добавил еще один пользователь."Нет, это не чудо-оружие, нет, даже с этим не будет окончательной победы и да, украинцы будут разбрасывать бомбы без разбора, поскольку предыдущее применение артиллерии тоже было довольно нецелевым", — подытожили читатели.Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для киевских властей, куда вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные бомбы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
https://ria.ru/20230708/voennye-1882983054.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Министерство обороны США
Они сломлены. На Западе забили тревогу после слов Байдена об Украине
Читатели Express предрекли Украине поражение даже после получения кассетных боеприпасов
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Читатели Exxpress
раскритиковали президента США Джо Байдена за решение поставить Украине кассетные боеприпасы.
"Очередной "спасательный круг" для Украины, так сказать. Если бы не было так грустно, можно было бы рассмеяться", — отметил один из комментаторов.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает мирным жителям: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые в течение долгого времени могут убивать или калечить людей.
"Если Зеленский требует, а США позволяют, то все в порядке. Вот как это выглядит", — написал второй.
Нужно несколько дней. Байдену сообщили о возможностях армии США на Украине
"В США больное и сломленное правительство, и оно вообще не заботится об украинцах", — подчеркнул третий.
"Арсеналы на Западе опустели, и осталось то, что на самом деле запрещено: кассетные боеприпасы", — добавил еще один пользователь.
"Нет, это не чудо-оружие, нет, даже с этим не будет окончательной победы и да, украинцы будут разбрасывать бомбы без разбора, поскольку предыдущее применение артиллерии тоже было довольно нецелевым", — подытожили читатели.
Накануне Пентагон
объявил о новом пакете военной помощи для киевских властей, куда вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные бомбы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
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