https://ria.ru/20230708/vsu-1883027960.html

Они сломлены. На Западе забили тревогу после слов Байдена об Украине

Они сломлены. На Западе забили тревогу после слов Байдена об Украине - РИА Новости, 08.07.2023

Они сломлены. На Западе забили тревогу после слов Байдена об Украине

Читатели Exxpress раскритиковали президента США Джо Байдена за решение поставить Украине кассетные боеприпасы. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T23:26

2023-07-08T23:26

2023-07-08T23:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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джо байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали президента США Джо Байдена за решение поставить Украине кассетные боеприпасы."Очередной "спасательный круг" для Украины, так сказать. Если бы не было так грустно, можно было бы рассмеяться", — отметил один из комментаторов."Если Зеленский требует, а США позволяют, то все в порядке. Вот как это выглядит", — написал второй."В США больное и сломленное правительство, и оно вообще не заботится об украинцах", — подчеркнул третий."Арсеналы на Западе опустели, и осталось то, что на самом деле запрещено: кассетные боеприпасы", — добавил еще один пользователь."Нет, это не чудо-оружие, нет, даже с этим не будет окончательной победы и да, украинцы будут разбрасывать бомбы без разбора, поскольку предыдущее применение артиллерии тоже было довольно нецелевым", — подытожили читатели.Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для киевских властей, куда вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные бомбы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.

https://ria.ru/20230708/voennye-1882983054.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, министерство обороны сша