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Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте
Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 08.07.2023
Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте
Украинские военные не смогли добиться ожидаемых успехов в контрнаступлении из-за сильной линии обороны российских войск, написал обозреватель Лоренцо Кремонези... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:25
2023-07-08T15:25
2023-07-08T16:17
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские военные не смогли добиться ожидаемых успехов в контрнаступлении из-за сильной линии обороны российских войск, написал обозреватель Лоренцо Кремонези со ссылкой на командиров ВСУ в статье для Corriere Della Sera."Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО", — пожаловался журналисту полковник Сергей Яндульский.Россия, отметил он, хорошо подготовилась к наступательным действиям украинской армии."Правда в том, что мы не ожидали такой сильной реакции от русских. Они очень хорошо укрепились — у них было больше года, чтобы сделать это. Их минные поля огромны", — поделился мнением еще один высокопоставленный офицер украинской военной разведки в Краматорске.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За все это время они не добились успеха ни на одном из направлений и несут большие потери как в живой силе, так и в технике.
https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html
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в мире, россия, москва, краматорск, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Краматорск, Вооруженные силы Украины, НАТО
Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте
Украинский полковник Яндульский признал неспособность ВСУ пробить линию обороны ВС России