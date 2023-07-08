https://ria.ru/20230708/vsu-1882977061.html

Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте

Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 08.07.2023

Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте

Украинские военные не смогли добиться ожидаемых успехов в контрнаступлении из-за сильной линии обороны российских войск, написал обозреватель Лоренцо Кремонези... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:25

2023-07-08T15:25

2023-07-08T16:17

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские военные не смогли добиться ожидаемых успехов в контрнаступлении из-за сильной линии обороны российских войск, написал обозреватель Лоренцо Кремонези со ссылкой на командиров ВСУ в статье для Corriere Della Sera."Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО", — пожаловался журналисту полковник Сергей Яндульский.Россия, отметил он, хорошо подготовилась к наступательным действиям украинской армии."Правда в том, что мы не ожидали такой сильной реакции от русских. Они очень хорошо укрепились — у них было больше года, чтобы сделать это. Их минные поля огромны", — поделился мнением еще один высокопоставленный офицер украинской военной разведки в Краматорске.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За все это время они не добились успеха ни на одном из направлений и несут большие потери как в живой силе, так и в технике.

https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html

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