Рейтинг@Mail.ru
Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 08.07.2023 (обновлено: 16:17 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/vsu-1882977061.html
Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте
Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 08.07.2023
Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте
Украинские военные не смогли добиться ожидаемых успехов в контрнаступлении из-за сильной линии обороны российских войск, написал обозреватель Лоренцо Кремонези... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:25
2023-07-08T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
краматорск
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951590_0:229:2989:1910_1920x0_80_0_0_c32d8d3320cd685885768cd9c8312186.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские военные не смогли добиться ожидаемых успехов в контрнаступлении из-за сильной линии обороны российских войск, написал обозреватель Лоренцо Кремонези со ссылкой на командиров ВСУ в статье для Corriere Della Sera."Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО", — пожаловался журналисту полковник Сергей Яндульский.Россия, отметил он, хорошо подготовилась к наступательным действиям украинской армии."Правда в том, что мы не ожидали такой сильной реакции от русских. Они очень хорошо укрепились — у них было больше года, чтобы сделать это. Их минные поля огромны", — поделился мнением еще один высокопоставленный офицер украинской военной разведки в Краматорске.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За все это время они не добились успеха ни на одном из направлений и несут большие потери как в живой силе, так и в технике.
https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html
россия
москва
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951590_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d1b70f431b75a70b7d85a312e9586e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, краматорск, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Краматорск, Вооруженные силы Украины, НАТО
Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте

Украинский полковник Яндульский признал неспособность ВСУ пробить линию обороны ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские военные не смогли добиться ожидаемых успехов в контрнаступлении из-за сильной линии обороны российских войск, написал обозреватель Лоренцо Кремонези со ссылкой на командиров ВСУ в статье для Corriere Della Sera.
«
"Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО", — пожаловался журналисту полковник Сергей Яндульский.
Россия, отметил он, хорошо подготовилась к наступательным действиям украинской армии.
"Правда в том, что мы не ожидали такой сильной реакции от русских. Они очень хорошо укрепились — у них было больше года, чтобы сделать это. Их минные поля огромны", — поделился мнением еще один высокопоставленный офицер украинской военной разведки в Краматорске.
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За все это время они не добились успеха ни на одном из направлений и несут большие потери как в живой силе, так и в технике.
Российский танкист - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Один российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе
Вчера, 05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваКраматорскВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала