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Лондон испугался: у ВСУ возникли серьезные проблемы с танками Challenger-2 - РИА Новости, 08.07.2023
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10:07 08.07.2023 (обновлено: 15:31 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/vsu-1882941303.html
Лондон испугался: у ВСУ возникли серьезные проблемы с танками Challenger-2
Лондон испугался: у ВСУ возникли серьезные проблемы с танками Challenger-2 - РИА Новости, 08.07.2023
Лондон испугался: у ВСУ возникли серьезные проблемы с танками Challenger-2
Требования, которые Лондон выдвигает к обслуживанию танков Challenger-2, делают их использование украинскими войсками практически невозможным, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T10:07
2023-07-08T15:31
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Требования, которые Лондон выдвигает к обслуживанию танков Challenger-2, делают их использование украинскими войсками практически невозможным, пишет InfoBRICS."Великобритания теперь выражает разочарование тем, как применяются ее танки, жалуясь на то, что гарантии, данные силами киевского режима, недостаточны", — говорится в публикации.Сейчас Британия добивается от Украины гарантий, что Challenger-2 не будут задействовать в рискованных операциях. Кроме того, машины должны обслуживаться и транспортироваться в особых условиях, что делает эти танки самой прихотливой боевой единицей ВСУ, объясняет автор.Помимо этого, западная техника в принципе не предназначена для ведения боя на местности, подобной украинской, да еще и без прикрытия с воздуха, отмечается в статье. В частности, танки западного производства на 30 процентов больше и тяжелее советских и российских аналогов."Даже гораздо более легкие бронетранспортеры советской эпохи испытывают трудности с передвижением по степной грязи, что делает практически невозможным проведение маневров. Это вынуждает военных передвигаться по дорогам, из-за чего они становятся легкими целями для боевых самолетов, беспилотников, артиллерии, ударных вертолетов и пехоты", — пишет InfoBRICS.Таким образом, развертывание тяжелых танков западного производства, таких как Challenger-2, оказалось не только бесполезным в военном отношении для киевского режима, но и губительным для насильственно призванных на службу украинцев, заключает издание.
https://ria.ru/20230705/kontrnastuplenie-1882459482.html
https://ria.ru/20230706/challenger-1882604475.html
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в мире, технологии, лондон, украина, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Лондон, Украина, Вооруженные силы Украины
Лондон испугался: у ВСУ возникли серьезные проблемы с танками Challenger-2

InfoBRICS: новые требования Британии делают невозможным для ВСУ использовать Challenger

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Требования, которые Лондон выдвигает к обслуживанию танков Challenger-2, делают их использование украинскими войсками практически невозможным, пишет InfoBRICS.
"Великобритания теперь выражает разочарование тем, как применяются ее танки, жалуясь на то, что гарантии, данные силами киевского режима, недостаточны", — говорится в публикации.
Сейчас Британия добивается от Украины гарантий, что Challenger-2 не будут задействовать в рискованных операциях. Кроме того, машины должны обслуживаться и транспортироваться в особых условиях, что делает эти танки самой прихотливой боевой единицей ВСУ, объясняет автор.
Помимо этого, западная техника в принципе не предназначена для ведения боя на местности, подобной украинской, да еще и без прикрытия с воздуха, отмечается в статье. В частности, танки западного производства на 30 процентов больше и тяжелее советских и российских аналогов.
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"Даже гораздо более легкие бронетранспортеры советской эпохи испытывают трудности с передвижением по степной грязи, что делает практически невозможным проведение маневров. Это вынуждает военных передвигаться по дорогам, из-за чего они становятся легкими целями для боевых самолетов, беспилотников, артиллерии, ударных вертолетов и пехоты", — пишет InfoBRICS.
Таким образом, развертывание тяжелых танков западного производства, таких как Challenger-2, оказалось не только бесполезным в военном отношении для киевского режима, но и губительным для насильственно призванных на службу украинцев, заключает издание.
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