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Кремль назвал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине нарушением договора - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 08.07.2023 (обновлено: 22:30 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/vozvraschenie-1883008500.html
Кремль назвал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине нарушением договора
Кремль назвал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине нарушением договора - РИА Новости, 08.07.2023
Кремль назвал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине нарушением договора
Возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* стало нарушением условий имевшихся договоренностей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T19:32
2023-07-08T22:30
украина
турция
россия
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
денис пушилин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* стало нарушением условий имевшихся договоренностей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона", — отметил представитель Кремля.Согласно договору указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков, уточнил Песков.В то же время чиновник подчеркнул, что на этот шаг Турцию вынудили пойти на фоне провалов ВСУ на фронте."Решение выдать главарей "Азова" Зеленскому в нарушение договоренностей, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима", — указал пресс-секретарь российского лидера.Он также напомнил, что в скором времени состоится саммит Североатлантического альянса, в контексте подготовки к которому на Анкару оказывают большое давление."А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с альянсом. Мы это все прекрасно понимаем", — отметил Песков.Тем не менее такое нарушение действующих договоренностей никого не красит, резюмировал чиновник.Российские войска 7 марта прошлого года окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" им удалось блокировать более двух тысяч украинских военных и боевиков нацбатальона "Азов". В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.В сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек, из которых 55 — военнослужащие: пятеро из них — из Донбасса, остальные — служащие российских войск. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов".О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. В январе газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что азовцы до сих пор находились в Турции, что, как отмечалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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Нарушение условий имевшихся договоренностей": Песков о возвращении боевиков ВСУ из Турции
Нарушение условий имевшихся договоренностей": Песков о возвращении боевиков ВСУ из Турции
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украина, турция, россия, в мире, дмитрий песков, денис пушилин
Украина, Турция, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Денис Пушилин
Кремль назвал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине нарушением договора

Песков назвал возвращение главарей "Азова" из Турции на Украину нарушением договоренностей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* стало нарушением условий имевшихся договоренностей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона", — отметил представитель Кремля.
Согласно договору указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков, уточнил Песков.
В то же время чиновник подчеркнул, что на этот шаг Турцию вынудили пойти на фоне провалов ВСУ на фронте.
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"Решение выдать главарей "Азова" Зеленскому в нарушение договоренностей, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима", — указал пресс-секретарь российского лидера.
Он также напомнил, что в скором времени состоится саммит Североатлантического альянса, в контексте подготовки к которому на Анкару оказывают большое давление.
"А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с альянсом. Мы это все прекрасно понимаем", — отметил Песков.
Тем не менее такое нарушение действующих договоренностей никого не красит, резюмировал чиновник.
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Российские войска 7 марта прошлого года окружили Мариуполь и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" им удалось блокировать более двух тысяч украинских военных и боевиков нацбатальона "Азов". В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.
В сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек, из которых 55 — военнослужащие: пятеро из них — из Донбасса, остальные — служащие российских войск. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов".
О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. В январе газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что азовцы до сих пор находились в Турции, что, как отмечалось, было требованием России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаТурцияРоссияВ миреДмитрий ПесковДенис Пушилин
 
 
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