https://ria.ru/20230708/voyska-1883002480.html

Первый замминистра обороны России проинспектировал войска ЮВО

Первый замминистра обороны России проинспектировал войска ЮВО - РИА Новости, 08.07.2023

Первый замминистра обороны России проинспектировал войска ЮВО

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в ходе инспекции в войска Южного военного округа проверил строительство нового военного госпиталя во... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T18:38

2023-07-08T18:38

2023-07-08T18:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владикавказ

руслан цаликов

сергей меняйло

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в ходе инспекции в войска Южного военного округа проверил строительство нового военного госпиталя во Владикавказе, посетил военнослужащих на лечении, вручил отличившимся бойцам награды, сообщили в субботу в Минобороны. "В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя ФГКУ "412 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации" во Владикавказе, а также проверил организацию выполнения мероприятий по медицинскому обеспечению военнослужащих и членов их семей в поликлинике "412ВГ" МО РФ", - сообщили в ведомстве. Также первый замминистра обороны, глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин навестили участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале, где поинтересовались их состоянием здоровья, условиями размещения, а также обсудили с военнослужащими их планы на будущее. Цаликов поблагодарил военнослужащих от имени министра обороны и членов коллегии Минобороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга и вручил отличившимся государственные и ведомственные награды.

https://ria.ru/20230708/kontraktniki-1882930187.html

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безопасность, россия, владикавказ, руслан цаликов, сергей меняйло