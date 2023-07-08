Первый замминистра обороны России проинспектировал войска ЮВО
Первый замминистра обороны России Цаликов проинспектировал войска ЮВО
© Фото : Минобороны РоссииПервый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов во время рабочей поездки в войска Южного военного округа
© Фото : Минобороны России
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов во время рабочей поездки в войска Южного военного округа
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в ходе инспекции в войска Южного военного округа проверил строительство нового военного госпиталя во Владикавказе, посетил военнослужащих на лечении, вручил отличившимся бойцам награды, сообщили в субботу в Минобороны.
"В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя ФГКУ "412 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации" во Владикавказе, а также проверил организацию выполнения мероприятий по медицинскому обеспечению военнослужащих и членов их семей в поликлинике "412ВГ" МО РФ", - сообщили в ведомстве.
Также первый замминистра обороны, глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин навестили участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале, где поинтересовались их состоянием здоровья, условиями размещения, а также обсудили с военнослужащими их планы на будущее.
Цаликов поблагодарил военнослужащих от имени министра обороны и членов коллегии Минобороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга и вручил отличившимся государственные и ведомственные награды.