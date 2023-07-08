Рейтинг@Mail.ru
Первый замминистра обороны России проинспектировал войска ЮВО - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 08.07.2023 (обновлено: 18:47 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/voyska-1883002480.html
Первый замминистра обороны России проинспектировал войска ЮВО
Первый замминистра обороны России проинспектировал войска ЮВО - РИА Новости, 08.07.2023
Первый замминистра обороны России проинспектировал войска ЮВО
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в ходе инспекции в войска Южного военного округа проверил строительство нового военного госпиталя во... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T18:38
2023-07-08T18:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владикавказ
руслан цаликов
сергей меняйло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883006777_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11dfe757c949553cb6af0878ebd33268.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в ходе инспекции в войска Южного военного округа проверил строительство нового военного госпиталя во Владикавказе, посетил военнослужащих на лечении, вручил отличившимся бойцам награды, сообщили в субботу в Минобороны. "В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя ФГКУ "412 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации" во Владикавказе, а также проверил организацию выполнения мероприятий по медицинскому обеспечению военнослужащих и членов их семей в поликлинике "412ВГ" МО РФ", - сообщили в ведомстве. Также первый замминистра обороны, глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин навестили участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале, где поинтересовались их состоянием здоровья, условиями размещения, а также обсудили с военнослужащими их планы на будущее. Цаликов поблагодарил военнослужащих от имени министра обороны и членов коллегии Минобороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга и вручил отличившимся государственные и ведомственные награды.
https://ria.ru/20230708/kontraktniki-1882930187.html
россия
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883006777_27:0:1162:851_1920x0_80_0_0_8c01d0b70c86dd411eb645892f86bcb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владикавказ, руслан цаликов, сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владикавказ, Руслан Цаликов, Сергей Меняйло
Первый замминистра обороны России проинспектировал войска ЮВО

Первый замминистра обороны России Цаликов проинспектировал войска ЮВО

© Фото : Минобороны РоссииПервый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов во время рабочей поездки в войска Южного военного округа
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов во время рабочей поездки в войска Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : Минобороны России
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов во время рабочей поездки в войска Южного военного округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в ходе инспекции в войска Южного военного округа проверил строительство нового военного госпиталя во Владикавказе, посетил военнослужащих на лечении, вручил отличившимся бойцам награды, сообщили в субботу в Минобороны.
"В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя ФГКУ "412 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации" во Владикавказе, а также проверил организацию выполнения мероприятий по медицинскому обеспечению военнослужащих и членов их семей в поликлинике "412ВГ" МО РФ", - сообщили в ведомстве.
Также первый замминистра обороны, глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин навестили участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале, где поинтересовались их состоянием здоровья, условиями размещения, а также обсудили с военнослужащими их планы на будущее.
Цаликов поблагодарил военнослужащих от имени министра обороны и членов коллегии Минобороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга и вручил отличившимся государственные и ведомственные награды.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит проверку организации боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Командование ЮВО доложило Шойгу о подготовке военных офицерами с опытом СВО
Вчера, 07:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладикавказРуслан ЦаликовСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала