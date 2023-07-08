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В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме

В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме - РИА Новости, 08.07.2023

В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме

Два мальчика утонули в пожарном водоеме под подмосковной Истрой во время рыбалки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:59

2023-07-08T14:59

2023-07-08T17:37

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Два мальчика утонули в пожарном водоеме под подмосковной Истрой во время рыбалки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. "Примерно в 14:00 в СНТ "Луна-2", расположенном в деревне Зенькино городского округа Истра, в пожарном водоеме были обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2017 года рождения с признаками утопления", — говорится в сообщении.Предварительно установлено, что дети недалеко от дома катались на велосипедах и остановились у водоема, чтобы половить рыбу. В результате один мальчик не удержался и упал в воду, другой бросился его вытаскивать, однако спастись самостоятельно им не удалось. Сейчас Истринская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Региональное управление Следственного комитета по данному факту возбудило уголовное дело по ст. 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").

https://ria.ru/20230703/kanal-1882016929.html

истра

московская область (подмосковье)

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происшествия, истра, московская область (подмосковье)