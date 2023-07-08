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В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме - РИА Новости, 08.07.2023
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14:59 08.07.2023 (обновлено: 17:37 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/vodoem-1882973148.html
В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме
В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме - РИА Новости, 08.07.2023
В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме
Два мальчика утонули в пожарном водоеме под подмосковной Истрой во время рыбалки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:59
2023-07-08T17:37
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Два мальчика утонули в пожарном водоеме под подмосковной Истрой во время рыбалки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. &quot;Примерно в 14:00 в СНТ &quot;Луна-2&quot;, расположенном в деревне Зенькино городского округа Истра, в пожарном водоеме были обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2017 года рождения с признаками утопления&quot;, — говорится в сообщении.Предварительно установлено, что дети недалеко от дома катались на велосипедах и остановились у водоема, чтобы половить рыбу. В результате один мальчик не удержался и упал в воду, другой бросился его вытаскивать, однако спастись самостоятельно им не удалось. Сейчас Истринская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Региональное управление Следственного комитета по данному факту возбудило уголовное дело по ст. 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").
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происшествия, истра, московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье)
В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме

Два мальчика утонули в пожарном водоеме в подмосковной деревне Зенькино во время рыбалки

© пресс-служба прокуратуры Московской областиПожарный водоем, где были обнаружены тела двух малолетних мальчиков
Пожарный водоем, где были обнаружены тела двух малолетних мальчиков
© пресс-служба прокуратуры Московской области
Пожарный водоем, где были обнаружены тела двух малолетних мальчиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Два мальчика утонули в пожарном водоеме под подмосковной Истрой во время рыбалки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
«

"Примерно в 14:00 в СНТ "Луна-2", расположенном в деревне Зенькино городского округа Истра, в пожарном водоеме были обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2017 года рождения с признаками утопления", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что дети недалеко от дома катались на велосипедах и остановились у водоема, чтобы половить рыбу. В результате один мальчик не удержался и упал в воду, другой бросился его вытаскивать, однако спастись самостоятельно им не удалось.
Сейчас Истринская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Региональное управление Следственного комитета по данному факту возбудило уголовное дело по ст. 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").
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