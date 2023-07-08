https://ria.ru/20230708/voda-1882957803.html

В Москве провели более 1,3 миллиона анализов воды за полгода

В Москве провели более 1,3 миллиона анализов воды за полгода - РИА Новости, 08.07.2023

В Москве провели более 1,3 миллиона анализов воды за полгода

Более 1,3 миллиона анализов воды проведено в столице за полгода, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T12:48

2023-07-08T12:48

2023-07-08T12:48

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 1,3 миллиона анализов воды проведено в столице за полгода, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода. За январь - июнь 2023 года провели более 1,3 миллиона анализов воды, которые в очередной раз подтвердили ее полное соответствие всем гигиеническим нормативам", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время столичную воду проверяют по 184 различным показателям. "В Москве функционируют четыре станции водоподготовки, их общая производительность - более 6 миллионов кубометров при сегодняшней норме ежедневного потребления почти 3 миллиона кубометров. Контролируем с помощью современных технологий качество воды на всем пути ее движения от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов", - напомнил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую специалистам оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки.

https://ria.ru/20230706/nauka-1882320931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков