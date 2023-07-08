https://ria.ru/20230708/ukraina-1883014844.html

МИД Украины нахамил немецкому политику, пожалевшему мирных жителей

МИД Украины нахамил немецкому политику, пожалевшему мирных жителей - РИА Новости, 08.07.2023

МИД Украины нахамил немецкому политику, пожалевшему мирных жителей

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в Twitter оскорбил депутата бундестага от СДПГ Ральф Стенгер и других политиков, выступивших против поставок ВСУ... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T20:28

2023-07-08T20:28

2023-07-08T22:08

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ральф штегнер

мид украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в Twitter оскорбил депутата бундестага от СДПГ Ральф Стенгер и других политиков, выступивших против поставок ВСУ кассетных боеприпасов.Ранее в субботу Стенгер раскритиковал решение США о передаче Украине кассетных бомб, применение которых неизбежно приведет к гибели мирных жителей."Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите", — нахамил в ответ Мельник.Пользователи в комментариях назвали такую реакцию позором для дипломата, отметив, что ему следовало бы призывать к переговорам, а не требовать большей эскалации.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230708/vsu-1882977061.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

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