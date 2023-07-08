Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины нахамил немецкому политику, пожалевшему мирных жителей - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 08.07.2023 (обновлено: 22:08 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/ukraina-1883014844.html
МИД Украины нахамил немецкому политику, пожалевшему мирных жителей
МИД Украины нахамил немецкому политику, пожалевшему мирных жителей - РИА Новости, 08.07.2023
МИД Украины нахамил немецкому политику, пожалевшему мирных жителей
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в Twitter оскорбил депутата бундестага от СДПГ Ральф Стенгер и других политиков, выступивших против поставок ВСУ... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T20:28
2023-07-08T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
андрей мельник
ральф штегнер
мид украины
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882726110_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_31e8edfd2dda40b1e5db7ba489bed00d.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в Twitter оскорбил депутата бундестага от СДПГ Ральф Стенгер и других политиков, выступивших против поставок ВСУ кассетных боеприпасов.Ранее в субботу Стенгер раскритиковал решение США о передаче Украине кассетных бомб, применение которых неизбежно приведет к гибели мирных жителей."Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите", — нахамил в ответ Мельник.Пользователи в комментариях назвали такую реакцию позором для дипломата, отметив, что ему следовало бы призывать к переговорам, а не требовать большей эскалации.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230708/vsu-1882977061.html
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882726110_606:0:3218:1959_1920x0_80_0_0_085a2288ba0816e2b94e59fd4c06dfa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, андрей мельник, ральф штегнер, мид украины, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Андрей Мельник, Ральф Штегнер, МИД Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
МИД Украины нахамил немецкому политику, пожалевшему мирных жителей

Мельник нахамил депутату бундестага Стенгеру из-за критики поставок кассетных боеприпасов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в Twitter оскорбил депутата бундестага от СДПГ Ральф Стенгер и других политиков, выступивших против поставок ВСУ кассетных боеприпасов.
Ранее в субботу Стенгер раскритиковал решение США о передаче Украине кассетных бомб, применение которых неизбежно приведет к гибели мирных жителей.
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Командиры ВСУ сделали шокирующее признание о ситуации на фронте
Вчера, 15:25
"Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите", — нахамил в ответ Мельник.
Пользователи в комментариях назвали такую реакцию позором для дипломата, отметив, что ему следовало бы призывать к переговорам, а не требовать большей эскалации.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
"Украина станет выжженной землей". Киев решился на отчаянный шаг
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевАндрей МельникРальф ШтегнерМИД УкраиныВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала