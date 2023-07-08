Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 08.07.2023 (обновлено: 21:59 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882997497.html
Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы
Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы - РИА Новости, 08.07.2023
Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter планы Украины приобрести у Болгарии два ядерных реактора российского... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:50
2023-07-08T21:59
в мире
украина
болгария
евросоюз
франция
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873268468_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cdeb2ef1c3ec83501a10ec345d8f3179.jpg
ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter планы Украины приобрести у Болгарии два ядерных реактора российского производства на деньги Евросоюза. &quot;Пока Франция и ЕС стреляют себе огромной пулей в ногу, вводя антироссийские санкции, Украина Зеленского приобретает российские ядерные реакторы, да еще и за наши деньги! Когда закончится эта шутка?&quot; — написал политик в своем Twitter.К публикации Филиппо прикрепил фото статьи, опубликованной изданием Euractiv. В ней отмечается, что Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Болгарию обсуждал с болгарским премьер-министром Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Реакторы были закуплены еще пять лет назад, однако болгарские власти не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому парламент страны дал правительству зеленый свет для начала переговоров с Украиной. При этом, как пишет Euractiv, представитель Еврокомиссии подтвердил, что закупка реакторов, которая обойдется в 600 миллионов евро, может быть произведена за счет средств Евросоюза. В этом году ЕС ежемесячно выделяет Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html
украина
болгария
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873268468_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e768c6ff706b8afffaf60dbc5d88abac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, болгария, евросоюз, франция, владимир зеленский
В мире, Украина, Болгария, Евросоюз, Франция, Владимир Зеленский
Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы

Лидер "Патриотов" Филиппо раскритиковал планы Киева купить у Болгарии реакторы за счет ЕС

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter планы Украины приобрести у Болгарии два ядерных реактора российского производства на деньги Евросоюза.
«

"Пока Франция и ЕС стреляют себе огромной пулей в ногу, вводя антироссийские санкции, Украина Зеленского приобретает российские ядерные реакторы, да еще и за наши деньги! Когда закончится эта шутка?" — написал политик в своем Twitter.

К публикации Филиппо прикрепил фото статьи, опубликованной изданием Euractiv. В ней отмечается, что Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Болгарию обсуждал с болгарским премьер-министром Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Реакторы были закуплены еще пять лет назад, однако болгарские власти не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому парламент страны дал правительству зеленый свет для начала переговоров с Украиной.
При этом, как пишет Euractiv, представитель Еврокомиссии подтвердил, что закупка реакторов, которая обойдется в 600 миллионов евро, может быть произведена за счет средств Евросоюза. В этом году ЕС ежемесячно выделяет Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда евро.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Евросоюз выдвинул Украине ультиматум. Киев совершил роковую ошибку
25 июня, 08:00
 
В миреУкраинаБолгарияЕвросоюзФранцияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала