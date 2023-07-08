https://ria.ru/20230708/ukraina-1882997497.html

Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы

Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы - РИА Новости, 08.07.2023

Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter планы Украины приобрести у Болгарии два ядерных реактора российского... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T17:50

2023-07-08T17:50

2023-07-08T21:59

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украина

болгария

евросоюз

франция

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter планы Украины приобрести у Болгарии два ядерных реактора российского производства на деньги Евросоюза. "Пока Франция и ЕС стреляют себе огромной пулей в ногу, вводя антироссийские санкции, Украина Зеленского приобретает российские ядерные реакторы, да еще и за наши деньги! Когда закончится эта шутка?" — написал политик в своем Twitter.К публикации Филиппо прикрепил фото статьи, опубликованной изданием Euractiv. В ней отмечается, что Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Болгарию обсуждал с болгарским премьер-министром Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Реакторы были закуплены еще пять лет назад, однако болгарские власти не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому парламент страны дал правительству зеленый свет для начала переговоров с Украиной. При этом, как пишет Euractiv, представитель Еврокомиссии подтвердил, что закупка реакторов, которая обойдется в 600 миллионов евро, может быть произведена за счет средств Евросоюза. В этом году ЕС ежемесячно выделяет Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, болгария, евросоюз, франция, владимир зеленский