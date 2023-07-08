Во Франции раскритиковали планы Киева купить у Болгарии российские реакторы
Лидер "Патриотов" Филиппо раскритиковал планы Киева купить у Болгарии реакторы за счет ЕС
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter планы Украины приобрести у Болгарии два ядерных реактора российского производства на деньги Евросоюза.
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"Пока Франция и ЕС стреляют себе огромной пулей в ногу, вводя антироссийские санкции, Украина Зеленского приобретает российские ядерные реакторы, да еще и за наши деньги! Когда закончится эта шутка?" — написал политик в своем Twitter.
К публикации Филиппо прикрепил фото статьи, опубликованной изданием Euractiv. В ней отмечается, что Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Болгарию обсуждал с болгарским премьер-министром Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Реакторы были закуплены еще пять лет назад, однако болгарские власти не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому парламент страны дал правительству зеленый свет для начала переговоров с Украиной.
При этом, как пишет Euractiv, представитель Еврокомиссии подтвердил, что закупка реакторов, которая обойдется в 600 миллионов евро, может быть произведена за счет средств Евросоюза. В этом году ЕС ежемесячно выделяет Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда евро.