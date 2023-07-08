https://ria.ru/20230708/ukraina-1882987990.html

Лондон продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб США

Лондон продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб США - РИА Новости, 08.07.2023

Лондон продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб США

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил телеканалу Sky News, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение президента США Джо... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T16:25

2023-07-08T16:25

2023-07-08T16:25

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил телеканалу Sky News, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение президента США Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы. "Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины... как мы это делали ранее, поставляя тяжелые боевые танки и дальнобойное оружие", - приводит телеканал Sky News слова Сунака, который перед этим подчеркнул, что Великобритания подписала конвенцию, запрещающую производство или применение кассетных боеприпасов, а также препятствующую их применению. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, великобритания, риши сунак, джо байден, вооруженные силы украины, нато