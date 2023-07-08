Лондон продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб США
Сунак: Британия продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил телеканалу Sky News, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение президента США Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы.
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"Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины... как мы это делали ранее, поставляя тяжелые боевые танки и дальнобойное оружие", - приводит телеканал Sky News слова Сунака, который перед этим подчеркнул, что Великобритания подписала конвенцию, запрещающую производство или применение кассетных боеприпасов, а также препятствующую их применению.
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".