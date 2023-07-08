https://ria.ru/20230708/ukraina-1882944306.html

Кеннеди-младший раскрыл, какую правду об Украине утаил Байден

Кеннеди-младший раскрыл, какую правду об Украине утаил Байден - РИА Новости, 08.07.2023

Кеннеди-младший раскрыл, какую правду об Украине утаил Байден

Президент США Джо Байден продает миру ложную информацию об Украине, скрывая реальное положение дел, заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:42

2023-07-08T10:42

2023-07-08T13:34

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роберт кеннеди

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден продает миру ложную информацию об Украине, скрывая реальное положение дел, заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все, что он говорит про Украину, — ложь", — сказал политик.По его словам, сам он сразу бы инициировал мирные переговоры между Москвой и Киевом, если бы занял кресло главы Белого дома.Кеннеди-младший подчеркнул, что Россия множество раз пыталась избежать конфликта, и напомнил, как в 2019 году Зеленский стал президентом Украины именно из-за обещания выполнять Минские соглашения.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230708/ssha-1882917942.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, роберт кеннеди, вооруженные силы украины