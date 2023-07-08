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В США раскрыли, как Россия одним решением разрушит планы НАТО по Украине - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 08.07.2023 (обновлено: 12:57 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html
В США раскрыли, как Россия одним решением разрушит планы НАТО по Украине
В США раскрыли, как Россия одним решением разрушит планы НАТО по Украине - РИА Новости, 08.07.2023
В США раскрыли, как Россия одним решением разрушит планы НАТО по Украине
Если страны Запада отправят Киеву самолеты F-16, иностранный обслуживающий персонал этих истребителей станет законной целью для российской армии, приводит... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:30
2023-07-08T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Если страны Запада отправят Киеву самолеты F-16, иностранный обслуживающий персонал этих истребителей станет законной целью для российской армии, приводит издание Newsweek слова бывшего заместителя главы Киберкомандования США генерал-лейтенанта в отставке Чарли Мура. "В отличие от советских самолетов, для F-16 потребуются централизованные базы, что превратит их в желаемые цели для российских ударов. На этих базах Украине будут необходимы западные или натовские специалисты, которые обеспечат техническое обслуживание. По законам вооруженных конфликтов они становятся очень и очень интересной мишенью для России", — считает Мур. Кроме того, отметил он, неясно, сколько времени потребуется, чтобы украинцы научились не только управлять самолетами, но и эффективно их использовать. Бывший старший командующий ВВС Великобритании и маршал авиации Грег Бэгвелл, в свою очередь, выразил сомнения в том, что какой-либо военный персонал из США или стран НАТО направят на Украину. Киевский режим настаивает на скорейших поставках F-16 и объясняет проблемы с контрнаступлением отсутствием этих самолетов. Тем не менее, как заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, до завершения контрнаступления Украина F-16 не получит.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882933147.html
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в мире, украина, сша, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, НАТО
В США раскрыли, как Россия одним решением разрушит планы НАТО по Украине

Newsweek: ВКС России будут уничтожать обслуживающий персонал истребителей F-16 на Украине

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Если страны Запада отправят Киеву самолеты F-16, иностранный обслуживающий персонал этих истребителей станет законной целью для российской армии, приводит издание Newsweek слова бывшего заместителя главы Киберкомандования США генерал-лейтенанта в отставке Чарли Мура.
"В отличие от советских самолетов, для F-16 потребуются централизованные базы, что превратит их в желаемые цели для российских ударов. На этих базах Украине будут необходимы западные или натовские специалисты, которые обеспечат техническое обслуживание. По законам вооруженных конфликтов они становятся очень и очень интересной мишенью для России", — считает Мур.
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Кроме того, отметил он, неясно, сколько времени потребуется, чтобы украинцы научились не только управлять самолетами, но и эффективно их использовать.
Бывший старший командующий ВВС Великобритании и маршал авиации Грег Бэгвелл, в свою очередь, выразил сомнения в том, что какой-либо военный персонал из США или стран НАТО направят на Украину.
Киевский режим настаивает на скорейших поставках F-16 и объясняет проблемы с контрнаступлением отсутствием этих самолетов. Тем не менее, как заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, до завершения контрнаступления Украина F-16 не получит.
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