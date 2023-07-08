https://ria.ru/20230708/udostovereniya-1882914446.html

Жители новых регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений

Жители новых регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений - РИА Новости, 08.07.2023

Жители новых регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений

Жители новых российских регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений на российские, начиная с декабря прошлого года, следует из материалов ГИБДД РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:50

2023-07-08T00:50

2023-07-08T00:50

россия

михаил черников

гибдд мвд рф

общество

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575365633_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_05bd13315672759dee449092783bbdf9.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жители новых российских регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений на российские, начиная с декабря прошлого года, следует из материалов ГИБДД России. "По состоянию на 1 июля текущего года жителям новых российских регионов подразделениями Госавтоинспекции по всей стране оказано около 470 тысяч государственных услуг, из них почти 330 тысяч услуг по обмену водительских удостоверений, более 140 тысяч - по регистрации транспортных средств", - говорится в раздаточных материалах в рамках пресс-конференции начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова. Сейчас в новых субъектах страны открыто 26 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, уточняется там же. Четырнадцатого декабря прошлого года вступило в силу постановление правительства РФ, которым были определены особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче водительских прав жителям новых российских регионов. Особый порядок действует до 1 января 2026 года. В этот период замена водительских прав на российские производится без сдачи экзаменов на право управления. Кроме того, проходить медицинское освидетельствование, техосмотр, а также уплачивать госпошлину не требуется.

https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882375980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил черников, гибдд мвд рф, общество, авто