https://ria.ru/20230708/udostovereniya-1882914446.html
Жители новых регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений
Жители новых регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений - РИА Новости, 08.07.2023
Жители новых регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений
Жители новых российских регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений на российские, начиная с декабря прошлого года, следует из материалов ГИБДД РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:50
2023-07-08T00:50
2023-07-08T00:50
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жители новых российских регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений на российские, начиная с декабря прошлого года, следует из материалов ГИБДД России. "По состоянию на 1 июля текущего года жителям новых российских регионов подразделениями Госавтоинспекции по всей стране оказано около 470 тысяч государственных услуг, из них почти 330 тысяч услуг по обмену водительских удостоверений, более 140 тысяч - по регистрации транспортных средств", - говорится в раздаточных материалах в рамках пресс-конференции начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова. Сейчас в новых субъектах страны открыто 26 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, уточняется там же. Четырнадцатого декабря прошлого года вступило в силу постановление правительства РФ, которым были определены особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче водительских прав жителям новых российских регионов. Особый порядок действует до 1 января 2026 года. В этот период замена водительских прав на российские производится без сдачи экзаменов на право управления. Кроме того, проходить медицинское освидетельствование, техосмотр, а также уплачивать госпошлину не требуется.
https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882375980.html
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россия, михаил черников, гибдд мвд рф, общество, авто
Россия, Михаил Черников, ГИБДД МВД РФ, Общество, Авто
Жители новых регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений
ГИБДД России: жители новых регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жители новых российских регионов обменяли почти 330 тысяч водительских удостоверений на российские, начиная с декабря прошлого года, следует из материалов ГИБДД России.
«
"По состоянию на 1 июля текущего года жителям новых российских регионов подразделениями Госавтоинспекции по всей стране оказано около 470 тысяч государственных услуг, из них почти 330 тысяч услуг по обмену водительских удостоверений, более 140 тысяч - по регистрации транспортных средств", - говорится в раздаточных материалах в рамках пресс-конференции начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова.
Сейчас в новых субъектах страны открыто 26 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, уточняется там же.
Четырнадцатого декабря прошлого года вступило в силу постановление правительства РФ, которым были определены особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче водительских прав жителям новых российских регионов. Особый порядок действует до 1 января 2026 года.
В этот период замена водительских прав на российские производится без сдачи экзаменов на право управления. Кроме того, проходить медицинское освидетельствование, техосмотр, а также уплачивать госпошлину не требуется.
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