В Тверской области 51 семейной паре вручили медали "За любовь и верность"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВручение медалей "За любовь и верность" в Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Вручение медалей "За любовь и верность" в Тверской области
ТВЕРЬ, 8 июл - РИА Новости. В День семьи, любви и верности 8 июля 51 супружеской паре Тверской области вручены медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В субботу в Твери прошло областное торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. Приветствие участникам и гостям события направил губернатор региона Игорь Руденя.
«
"Этот замечательный праздник связан с почитанием святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. Для жителей тверской земли воплощением прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне вот уже много веков являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская. В нашем регионе с каждым годом увеличивается количество больших и крепких семей, щедрых на родительскую любовь и заботу, воспитывающих детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и патриотизма", - отметил Руденя.
В столице Верхневолжья чествовали супружеские пары, которые не один десяток лет разделяют друг с другом радости и переживания, являются надёжной опорой друг для друга, растят детей. 51 семейная пара была удостоена общественной награды – медали "За любовь и верность".
Как отметил в приветствии глава региона, такие семьи – главная опора Верхневолжья и всей России.
Всего в Тверской области в 2023 году медалями "За любовь и верность" награждаются 76 семейных пар, пояснили в пресс-службе.