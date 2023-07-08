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В Тверской области 51 семейной паре вручили медали "За любовь и верность" - РИА Новости, 08.07.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:19 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/tver-1882994122.html
В Тверской области 51 семейной паре вручили медали "За любовь и верность"
В Тверской области 51 семейной паре вручили медали "За любовь и верность" - РИА Новости, 08.07.2023
В Тверской области 51 семейной паре вручили медали "За любовь и верность"
В День семьи, любви и верности 8 июля 51 супружеской паре Тверской области вручены медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:19
2023-07-08T17:19
тверская область
тверь
игорь руденя
день семьи, любви и верности в россии
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ТВЕРЬ, 8 июл - РИА Новости. В День семьи, любви и верности 8 июля 51 супружеской паре Тверской области вручены медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства. В субботу в Твери прошло областное торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. Приветствие участникам и гостям события направил губернатор региона Игорь Руденя. "Этот замечательный праздник связан с почитанием святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. Для жителей тверской земли воплощением прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне вот уже много веков являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская. В нашем регионе с каждым годом увеличивается количество больших и крепких семей, щедрых на родительскую любовь и заботу, воспитывающих детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и патриотизма", - отметил Руденя. В столице Верхневолжья чествовали супружеские пары, которые не один десяток лет разделяют друг с другом радости и переживания, являются надёжной опорой друг для друга, растят детей. 51 семейная пара была удостоена общественной награды – медали "За любовь и верность". Как отметил в приветствии глава региона, такие семьи – главная опора Верхневолжья и всей России. Всего в Тверской области в 2023 году медалями "За любовь и верность" награждаются 76 семейных пар, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230708/semya-1882525592.html
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тверь, игорь руденя, день семьи, любви и верности в россии
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, День семьи, любви и верности в России

В Тверской области 51 семейной паре вручили медали "За любовь и верность"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВручение медалей "За любовь и верность" в Тверской области
Вручение медалей За любовь и верность в Тверской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Вручение медалей "За любовь и верность" в Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 8 июл - РИА Новости. В День семьи, любви и верности 8 июля 51 супружеской паре Тверской области вручены медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В субботу в Твери прошло областное торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. Приветствие участникам и гостям события направил губернатор региона Игорь Руденя.
«
"Этот замечательный праздник связан с почитанием святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. Для жителей тверской земли воплощением прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне вот уже много веков являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская. В нашем регионе с каждым годом увеличивается количество больших и крепких семей, щедрых на родительскую любовь и заботу, воспитывающих детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и патриотизма", - отметил Руденя.
В столице Верхневолжья чествовали супружеские пары, которые не один десяток лет разделяют друг с другом радости и переживания, являются надёжной опорой друг для друга, растят детей. 51 семейная пара была удостоена общественной награды – медали "За любовь и верность".
Как отметил в приветствии глава региона, такие семьи – главная опора Верхневолжья и всей России.
Всего в Тверской области в 2023 году медалями "За любовь и верность" награждаются 76 семейных пар, пояснили в пресс-службе.
Семья гуляет на природе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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Вчера, 01:14
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяДень семьи, любви и верности в России
 
 
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