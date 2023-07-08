https://ria.ru/20230708/tver-1882994122.html

В Тверской области 51 семейной паре вручили медали "За любовь и верность"

В Тверской области 51 семейной паре вручили медали "За любовь и верность" - РИА Новости, 08.07.2023

В Тверской области 51 семейной паре вручили медали "За любовь и верность"

В День семьи, любви и верности 8 июля 51 супружеской паре Тверской области вручены медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T17:19

2023-07-08T17:19

2023-07-08T17:19

тверская область

тверь

игорь руденя

день семьи, любви и верности в россии

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ТВЕРЬ, 8 июл - РИА Новости. В День семьи, любви и верности 8 июля 51 супружеской паре Тверской области вручены медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства. В субботу в Твери прошло областное торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. Приветствие участникам и гостям события направил губернатор региона Игорь Руденя. "Этот замечательный праздник связан с почитанием святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. Для жителей тверской земли воплощением прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне вот уже много веков являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская. В нашем регионе с каждым годом увеличивается количество больших и крепких семей, щедрых на родительскую любовь и заботу, воспитывающих детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и патриотизма", - отметил Руденя. В столице Верхневолжья чествовали супружеские пары, которые не один десяток лет разделяют друг с другом радости и переживания, являются надёжной опорой друг для друга, растят детей. 51 семейная пара была удостоена общественной награды – медали "За любовь и верность". Как отметил в приветствии глава региона, такие семьи – главная опора Верхневолжья и всей России. Всего в Тверской области в 2023 году медалями "За любовь и верность" награждаются 76 семейных пар, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230708/semya-1882525592.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тверь, игорь руденя, день семьи, любви и верности в россии