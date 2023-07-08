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Инвесторы смогут получать кешбэк за турпроекты в Ярославской области
Инвесторы смогут получать кешбэк за турпроекты в Ярославской области - РИА Новости, 08.07.2023
Инвесторы смогут получать кешбэк за турпроекты в Ярославской области
Правительство Ярославской области готовит программу, с помощью которой инвесторы смогут получать 50% возмещения своих затрат за реализацию туристических... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T19:55
2023-07-08T19:55
2023-07-08T19:55
ярославская область
ярославская область
некрасовский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Правительство Ярославской области готовит программу, с помощью которой инвесторы смогут получать 50% возмещения своих затрат за реализацию туристических проектов в определенных районах региона, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Пресс-служба областного правительства информирует, что губернатор совершил рабочую поездку в Некрасовский район, где рассказал о планах работы с инвесторами. "Мы работаем над программой, которая будет помогать привлекать инвесторов в районы области, обладающие большим потенциалом, но где бизнес развит еще очень мало. Например, Кукобой – там есть прекрасный храм, красивая природа, при этом нет кафе и отелей и недостаточно рабочих мест. По новой программе инвестор будет получать 50-процентный кешбэк от своих вложений в строительство отелей, создание музеев, организацию туристических маршрутов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор рассказал, что в программу планируется включить такие районы, как Первомайский, Пошехонский, Брейтовский. Кроме того, по его словам, правительство области готовит и программу поддержки туристической отрасли в межсезонье. Он подчеркнул, что развитие туризма положительно скажется на развитии поселений. "Туризм – это рабочие места, активность, инфраструктура. Вокруг туробъектов всегда появляются кафе, магазины, повышается востребованность транспортных услуг – это развитие малого бизнеса и, в конечном итоге, повышение уровня жизни на территории", – подчеркнул Михаил Евраев.
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ярославская область, некрасовский район, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Некрасовский район, Михаил Евраев
Инвесторы смогут получать кешбэк за турпроекты в Ярославской области
Губернатор Евраев: инвесторы смогут получать кешбэк за турпроекты в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости.
Правительство Ярославской области готовит программу, с помощью которой инвесторы смогут получать 50% возмещения своих затрат за реализацию туристических проектов в определенных районах региона, сообщил губернатор
региона Михаил Евраев.
Пресс-служба областного правительства информирует, что губернатор совершил рабочую поездку в Некрасовский район
, где рассказал о планах работы с инвесторами.
"Мы работаем над программой, которая будет помогать привлекать инвесторов в районы области, обладающие большим потенциалом, но где бизнес развит еще очень мало. Например, Кукобой – там есть прекрасный храм, красивая природа, при этом нет кафе и отелей и недостаточно рабочих мест. По новой программе инвестор будет получать 50-процентный кешбэк от своих вложений в строительство отелей, создание музеев, организацию туристических маршрутов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор рассказал, что в программу планируется включить такие районы, как Первомайский, Пошехонский, Брейтовский. Кроме того, по его словам, правительство области готовит и программу поддержки туристической отрасли в межсезонье. Он подчеркнул, что развитие туризма положительно скажется на развитии поселений.
"Туризм – это рабочие места, активность, инфраструктура. Вокруг туробъектов всегда появляются кафе, магазины, повышается востребованность транспортных услуг – это развитие малого бизнеса и, в конечном итоге, повышение уровня жизни на территории", – подчеркнул Михаил Евраев.
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