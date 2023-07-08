https://ria.ru/20230708/turproekt-1883011002.html

Инвесторы смогут получать кешбэк за турпроекты в Ярославской области

Инвесторы смогут получать кешбэк за турпроекты в Ярославской области - РИА Новости, 08.07.2023

Инвесторы смогут получать кешбэк за турпроекты в Ярославской области

Правительство Ярославской области готовит программу, с помощью которой инвесторы смогут получать 50% возмещения своих затрат за реализацию туристических... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T19:55

2023-07-08T19:55

2023-07-08T19:55

ярославская область

ярославская область

некрасовский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Правительство Ярославской области готовит программу, с помощью которой инвесторы смогут получать 50% возмещения своих затрат за реализацию туристических проектов в определенных районах региона, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Пресс-служба областного правительства информирует, что губернатор совершил рабочую поездку в Некрасовский район, где рассказал о планах работы с инвесторами. "Мы работаем над программой, которая будет помогать привлекать инвесторов в районы области, обладающие большим потенциалом, но где бизнес развит еще очень мало. Например, Кукобой – там есть прекрасный храм, красивая природа, при этом нет кафе и отелей и недостаточно рабочих мест. По новой программе инвестор будет получать 50-процентный кешбэк от своих вложений в строительство отелей, создание музеев, организацию туристических маршрутов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор рассказал, что в программу планируется включить такие районы, как Первомайский, Пошехонский, Брейтовский. Кроме того, по его словам, правительство области готовит и программу поддержки туристической отрасли в межсезонье. Он подчеркнул, что развитие туризма положительно скажется на развитии поселений. "Туризм – это рабочие места, активность, инфраструктура. Вокруг туробъектов всегда появляются кафе, магазины, повышается востребованность транспортных услуг – это развитие малого бизнеса и, в конечном итоге, повышение уровня жизни на территории", – подчеркнул Михаил Евраев.

https://ria.ru/20230708/fotovystavka-1882999911.html

ярославская область

некрасовский район

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ярославская область, некрасовский район, михаил евраев