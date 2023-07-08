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В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке - РИА Новости, 08.07.2023
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07:28 08.07.2023 (обновлено: 15:15 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/turist-1882928161.html
В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке
В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке - РИА Новости, 08.07.2023
В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке
В Бурятии спасли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:28
2023-07-08T15:15
иркутская область
снежное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
россия
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 8 июл — РИА Новости. В Бурятии спасли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке, сообщается в Telegram-канале МЧС. "Спасатели МЧС России нашли и спасли седьмого туриста в Бурятии. Его доставили в поселок Новоснежная Иркутской области", — говорится в публикации.В ведомстве добавили, что вертолет МЧС Ми-8 вновь вылетел в район поисков. "Неизвестным остается местонахождение еще одной туристки. Для ее поиска задействованы авиа-, водная и наземная группировки спасателей", — сказали в министерстве. Вечером 6 июня стало известно, что при сплаве по реке Снежной вблизи села Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. На поиски направили вертолет Ми-8, после чего обнаружили троих пропавших.
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иркутская область
снежное
россия
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иркутская область, снежное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия, происшествия
Иркутская область, Снежное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Россия, Происшествия
В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке

В Бурятии нашли седьмого пропавшего при сплаве по реке туриста, поиски одного продолжаются

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 8 июл — РИА Новости. В Бурятии спасли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"Спасатели МЧС России нашли и спасли седьмого туриста в Бурятии. Его доставили в поселок Новоснежная Иркутской области", — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что вертолет МЧС Ми-8 вновь вылетел в район поисков.
"Неизвестным остается местонахождение еще одной туристки. Для ее поиска задействованы авиа-, водная и наземная группировки спасателей", — сказали в министерстве.
Вечером 6 июня стало известно, что при сплаве по реке Снежной вблизи села Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. На поиски направили вертолет Ми-8, после чего обнаружили троих пропавших.
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Иркутская областьСнежноеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШРоссияПроисшествия
 
 
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