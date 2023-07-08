https://ria.ru/20230708/turist-1882928161.html

В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке

В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке - РИА Новости, 08.07.2023

В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке

В Бурятии спасли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:28

2023-07-08T07:28

2023-07-08T15:15

иркутская область

снежное

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

УЛАН-УДЭ, 8 июл — РИА Новости. В Бурятии спасли седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке, сообщается в Telegram-канале МЧС. "Спасатели МЧС России нашли и спасли седьмого туриста в Бурятии. Его доставили в поселок Новоснежная Иркутской области", — говорится в публикации.В ведомстве добавили, что вертолет МЧС Ми-8 вновь вылетел в район поисков. "Неизвестным остается местонахождение еще одной туристки. Для ее поиска задействованы авиа-, водная и наземная группировки спасателей", — сказали в министерстве. Вечером 6 июня стало известно, что при сплаве по реке Снежной вблизи села Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. На поиски направили вертолет Ми-8, после чего обнаружили троих пропавших.

https://ria.ru/20230705/vertolet-1882298337.html

иркутская область

снежное

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, снежное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия, происшествия