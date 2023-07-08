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В Тулуне ввели режим ЧС из-за подъема воды в реке Ия - РИА Новости, 08.07.2023
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14:07 08.07.2023 (обновлено: 14:22 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/tulun-1882965047.html
В Тулуне ввели режим ЧС из-за подъема воды в реке Ия
В Тулуне ввели режим ЧС из-за подъема воды в реке Ия - РИА Новости, 08.07.2023
В Тулуне ввели режим ЧС из-за подъема воды в реке Ия
Из-за подъема уровня воды в реке Ия в городе Тулуне введен режим ЧС, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:07
2023-07-08T14:22
происшествия
тулун
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Из-за подъема уровня воды в реке Ия в городе Тулуне введен режим ЧС, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. "На особом контроле оставляем ситуацию в Тулуне. Сегодня там введен режим ЧС. В верховьях реки Ия уровень начал падать, однако в самом городе синоптики прогнозируют повышение до 780-850 см. При критическом уровне в 750. Развернут пункт временного размещения. Закрыта дорога на дачи", - написал Кобзев. СК в Тулуне начал доследственную проверку по материалам, опубликованным в СМИ, где говорилось о том, что новый многоквартирный дом в микрорайоне Угольщиков, где после наводнения 2019 года получили квартиры переселенцы, подтоплен паводком. На остальных территориях Иркутской области, затронутых паводком, по данным ГУМЧС Приангарья, вода идет на убыль. Подтопленными на 16.00 (11.00 мск) в 10 населенных пунктах и 9 садоводствах остаются 350 придомовых территорий.
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происшествия, тулун, иркутская область, игорь кобзев
Происшествия, Тулун, Иркутская область, Игорь Кобзев
В Тулуне ввели режим ЧС из-за подъема воды в реке Ия

Губернатор Приангарья Кобзев: режим ЧС ввели в Тулуне из-за подъема уровня воды в реке Ия

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкАвтомобиль специализированной пожарно-спасательной части, прибывший для ликвидации последствий подтопления в Иркутской области
Автомобиль специализированной пожарно-спасательной части, прибывший для ликвидации последствий подтопления в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автомобиль специализированной пожарно-спасательной части, прибывший для ликвидации последствий подтопления в Иркутской области
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ИРКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Из-за подъема уровня воды в реке Ия в городе Тулуне введен режим ЧС, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
«
"На особом контроле оставляем ситуацию в Тулуне. Сегодня там введен режим ЧС. В верховьях реки Ия уровень начал падать, однако в самом городе синоптики прогнозируют повышение до 780-850 см. При критическом уровне в 750. Развернут пункт временного размещения. Закрыта дорога на дачи", - написал Кобзев.
СК в Тулуне начал доследственную проверку по материалам, опубликованным в СМИ, где говорилось о том, что новый многоквартирный дом в микрорайоне Угольщиков, где после наводнения 2019 года получили квартиры переселенцы, подтоплен паводком.
На остальных территориях Иркутской области, затронутых паводком, по данным ГУМЧС Приангарья, вода идет на убыль. Подтопленными на 16.00 (11.00 мск) в 10 населенных пунктах и 9 садоводствах остаются 350 придомовых территорий.
 
ПроисшествияТулунИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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