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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:06
2023-07-08T17:06
2023-07-08T17:07
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харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 17.00 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Днепропетровской и еще двух областях