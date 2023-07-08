https://ria.ru/20230708/trevoga-1882917012.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2023

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T01:38

2023-07-08T01:38

2023-07-08T01:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 22.45 пятницы по 1.29 субботы (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230706/dnepropetrovsk-1882692905.html

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украина, сумская область, в мире, россия