https://ria.ru/20230708/trevoga-1882917012.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:38
2023-07-08T01:38
2023-07-08T01:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 22.45 пятницы по 1.29 субботы (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230706/dnepropetrovsk-1882692905.html
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украина, сумская область, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, В мире, Россия
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины звучит сигнал воздушной тревоги
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 22.45 пятницы по 1.29 субботы (совпадает с мск).
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.