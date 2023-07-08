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На ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР обрушилось перекрытие
На ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР обрушилось перекрытие - РИА Новости, 08.07.2023
На ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР обрушилось перекрытие
Перекрытие обрушилось на ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР, один человек погиб, трое пострадали, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики Украины. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:25
2023-07-08T15:25
2023-07-08T15:26
в мире
украина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Перекрытие обрушилось на ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР, один человек погиб, трое пострадали, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики Украины. "Накануне вечером, 7 июля, на одной из ТЭС в Донецкой области произошла трагедия - обвалилось стационарное железобетонное перекрытие котлотурбинного цеха между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещения дежурных слесарей котлотурбинного цеха", - говорится в сообщении Минэнерго. По информации ведомства, погибла лаборант химического анализа, еще трое сотрудников пострадали.
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в мире, украина
На ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР обрушилось перекрытие
Минэнерго Украины сообщило об обрушении перекрытия на ТЭС в Донецкой области