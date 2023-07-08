Рейтинг@Mail.ru
На ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР обрушилось перекрытие - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 08.07.2023 (обновлено: 15:26 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/tes-1882976948.html
На ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР обрушилось перекрытие
На ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР обрушилось перекрытие - РИА Новости, 08.07.2023
На ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР обрушилось перекрытие
Перекрытие обрушилось на ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР, один человек погиб, трое пострадали, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики Украины. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:25
2023-07-08T15:26
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882976598_0:6:630:360_1920x0_80_0_0_31e858cfb72cf291838d774d2ed33fc8.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Перекрытие обрушилось на ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР, один человек погиб, трое пострадали, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики Украины. "Накануне вечером, 7 июля, на одной из ТЭС в Донецкой области произошла трагедия - обвалилось стационарное железобетонное перекрытие котлотурбинного цеха между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещения дежурных слесарей котлотурбинного цеха", - говорится в сообщении Минэнерго. По информации ведомства, погибла лаборант химического анализа, еще трое сотрудников пострадали.
https://ria.ru/20230108/tes-1843484990.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882976598_103:0:583:360_1920x0_80_0_0_6f87ec2bbd917191792420079fcce2e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
На ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР обрушилось перекрытие

Минэнерго Украины сообщило об обрушении перекрытия на ТЭС в Донецкой области

© Фото : министерство энергетики УкраиныПерекрытие обрушилось на ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР
Перекрытие обрушилось на ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : министерство энергетики Украины
Перекрытие обрушилось на ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Перекрытие обрушилось на ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР, один человек погиб, трое пострадали, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики Украины.
«
"Накануне вечером, 7 июля, на одной из ТЭС в Донецкой области произошла трагедия - обвалилось стационарное железобетонное перекрытие котлотурбинного цеха между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещения дежурных слесарей котлотурбинного цеха", - говорится в сообщении Минэнерго.
По информации ведомства, погибла лаборант химического анализа, еще трое сотрудников пострадали.
Украинская ТЭС - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
На Украине сообщили о повреждении одной из ТЭС
8 января, 13:48
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала