https://ria.ru/20230708/telo-1882994425.html
В Великом Новгороде на балконе в бочке нашли тело девушки
В Великом Новгороде на балконе в бочке нашли тело девушки - РИА Новости, 08.07.2023
В Великом Новгороде на балконе в бочке нашли тело девушки
В Великом Новгороде на балконе одного из жилых домов обнаружили тело 23-летней девушки, сообщило управление СК России по региону. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:20
2023-07-08T17:20
2023-07-08T22:10
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. В Великом Новгороде на балконе одного из жилых домов обнаружили тело 23-летней девушки, сообщило управление СК России по региону."Седьмого июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения", — говорится в заявлении.Как уточнил источник РИА Новости в силовых структурах, в полицию с заявлением об исчезновении дочери обратилась мама погибшей после того, как та перестала отвечать на звонки. На балконе квартиры, где жила девушка, нашли металлическую бочку, в которой лежало обернутое целлофаном тело.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
https://ria.ru/20230702/telo-1881777151.html
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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Великий Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Великом Новгороде на балконе в бочке нашли тело девушки
СК: в Великом Новгороде тело 23-летней девушки нашли в бочке на балконе жилого дома
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. В Великом Новгороде на балконе одного из жилых домов обнаружили тело 23-летней девушки, сообщило управление СК России по региону.
"Седьмого июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения", — говорится в заявлении.
Как уточнил источник РИА Новости в силовых структурах, в полицию с заявлением об исчезновении дочери обратилась мама погибшей после того, как та перестала отвечать на звонки. На балконе квартиры, где жила девушка, нашли металлическую бочку, в которой лежало обернутое целлофаном тело.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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