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Один российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе
Один российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе - РИА Новости, 08.07.2023
Один российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе
Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова в боях на Времевском выступе (Запорожская область) за короткое время уничтожил... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T05:33
2023-07-08T05:33
2023-07-08T07:11
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова в боях на Времевском выступе (Запорожская область) за короткое время уничтожил несколько бронемашин ВСУ, чем посеял панику у противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. "В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск", - сказал Чехов. По его словам, воюя на одном из самых сложных участков фронта, Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего танкового экипажа. При этом экипаж неоднократно проводил эвакуацию поврежденной техники ВС РФ в тыловой район и вывозил с поля боя раненных военнослужащих.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
Один российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе
На Времевском выступе один российский танк посеял панику в рядах солдат ВСУ
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова в боях на Времевском выступе (Запорожская область) за короткое время уничтожил несколько бронемашин ВСУ, чем посеял панику у противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.
"В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск", - сказал Чехов.
По его словам, воюя на одном из самых сложных участков фронта, Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего танкового экипажа. При этом экипаж неоднократно проводил эвакуацию поврежденной техники ВС РФ в тыловой район и вывозил с поля боя раненных военнослужащих.