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ФСБ получила круглосуточный доступ к базам данных служб заказов такси - РИА Новости, 08.07.2023
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06:01 08.07.2023 (обновлено: 06:27 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/taksi-1882924963.html
ФСБ получила круглосуточный доступ к базам данных служб заказов такси
ФСБ получила круглосуточный доступ к базам данных служб заказов такси - РИА Новости, 08.07.2023
ФСБ получила круглосуточный доступ к базам данных служб заказов такси
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ с 1 сентября круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T06:01
2023-07-08T06:27
россия
михаил мишустин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ с 1 сентября круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам данных служб заказов легкового такси, работающих через интернет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов. "Служба заказа легкового такси, являющаяся в соответствии с законодательством РФ организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности ... круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном для организаторов распространения информации ... Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года", - говорится в опубликованном 7 июля документе от 4 июля. В других случаях ФСБ может запросить у службы такси информацию в журнале заказов в электронной форме. При пометке "срочно" данные должны быть предоставлены в течение трех рабочих дней, либо в течение десяти рабочих дней при отсутствии пометки. Если служба заказов не может выполнить запрос в установленные сроки, она должна обосновать невозможность выполнения и информировать о новых необходимых сроках. Кроме того, службы такси должны обеспечивать неразглашение информации.
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россия, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
ФСБ получила круглосуточный доступ к базам данных служб заказов такси

Кабмин предоставил ФСБ круглосуточный доступ к базам данных служб заказов легкового такси

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ с 1 сентября круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам данных служб заказов легкового такси, работающих через интернет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.
"Служба заказа легкового такси, являющаяся в соответствии с законодательством РФ организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности ... круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном для организаторов распространения информации ... Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года", - говорится в опубликованном 7 июля документе от 4 июля.
В других случаях ФСБ может запросить у службы такси информацию в журнале заказов в электронной форме. При пометке "срочно" данные должны быть предоставлены в течение трех рабочих дней, либо в течение десяти рабочих дней при отсутствии пометки. Если служба заказов не может выполнить запрос в установленные сроки, она должна обосновать невозможность выполнения и информировать о новых необходимых сроках. Кроме того, службы такси должны обеспечивать неразглашение информации.
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