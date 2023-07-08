https://ria.ru/20230708/taksi-1882924963.html

ФСБ получила круглосуточный доступ к базам данных служб заказов такси

ФСБ получила круглосуточный доступ к базам данных служб заказов такси - РИА Новости, 08.07.2023

ФСБ получила круглосуточный доступ к базам данных служб заказов такси

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ с 1 сентября круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T06:01

2023-07-08T06:01

2023-07-08T06:27

россия

михаил мишустин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ с 1 сентября круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам данных служб заказов легкового такси, работающих через интернет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов. "Служба заказа легкового такси, являющаяся в соответствии с законодательством РФ организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности ... круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном для организаторов распространения информации ... Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года", - говорится в опубликованном 7 июля документе от 4 июля. В других случаях ФСБ может запросить у службы такси информацию в журнале заказов в электронной форме. При пометке "срочно" данные должны быть предоставлены в течение трех рабочих дней, либо в течение десяти рабочих дней при отсутствии пометки. Если служба заказов не может выполнить запрос в установленные сроки, она должна обосновать невозможность выполнения и информировать о новых необходимых сроках. Кроме того, службы такси должны обеспечивать неразглашение информации.

https://ria.ru/20230704/agent-1882065294.html

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россия, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин