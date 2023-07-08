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На Украине несколько населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 08.07.2023
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12:48 08.07.2023 (обновлено: 12:50 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/svet-1882957936.html
На Украине несколько населенных пунктов остались без света
На Украине несколько населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 08.07.2023
На Украине несколько населенных пунктов остались без света
Ряд населенных пунктов на Украине остался без света из-за грозового шторма, сообщило украинское министерство энергетики в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:48
2023-07-08T12:50
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ряд населенных пунктов на Украине остался без света из-за грозового шторма, сообщило украинское министерство энергетики в Telegram-канале. "В результате масштабного грозового шторма... зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточен 301 населенный пункт. Больше всего – в Черниговской, Одесской, Кировоградской, Полтавской областях", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, в число обесточенных населенных пунктов входят и те, которые находятся в подконтрольных Киеву частях ДНР. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230530/otklyucheniya-1875067967.html
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в мире, украина, одесская область, кировоградская область, черниговская область, полтавская область
В мире, Украина, Одесская область, Кировоградская область, Черниговская область, Полтавская область
На Украине несколько населенных пунктов остались без света

Минэнерго Украины: несколько населенных пунктов обесточены из-за грозового шторма

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ряд населенных пунктов на Украине остался без света из-за грозового шторма, сообщило украинское министерство энергетики в Telegram-канале.
«
"В результате масштабного грозового шторма... зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточен 301 населенный пункт. Больше всего – в Черниговской, Одесской, Кировоградской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в число обесточенных населенных пунктов входят и те, которые находятся в подконтрольных Киеву частях ДНР.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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