https://ria.ru/20230708/supermarket-1882923799.html

Сотрудник супермаркета заснял воров и был уволен

Сотрудник супермаркета заснял воров и был уволен - РИА Новости, 08.07.2023

Сотрудник супермаркета заснял воров и был уволен

Сотрудник американской сети супермаркетов King Soopers Сантино Буррола был уволен за видеосъемку воров, укравших стиральный порошок, сообщил CBS News. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T05:12

2023-07-08T05:12

2023-07-08T07:43

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудник американской сети супермаркетов King Soopers Сантино Буррола был уволен за видеосъемку воров, укравших стиральный порошок, сообщил CBS News.Инцидент произошел 18 июня, когда Буррола увидел мужчину, выходящего из магазина с полной тележкой средства для стирки. Первым же делом сотрудник магазина пошел за ним и начал вести видеосъемку.Он заснял правонарушителя и еще двоих мужчин, грузивших украденное в автомобиль. Буррола позвонил в полицию, а также выложил видеоролик в социальных сетях. Свой поступок он обосновал тем, что политика сети магазинов King Soopers запрещает сотрудникам вмешиваться в случае совершения краж, а оставаться в стороне он не мог."Я бы никогда не упустил из виду какое-либо преступное поведение, особенно когда оно происходит прямо передо мной", — сказал Буррола. На следующий день руководство магазина отстранило ответственного сотрудника от работы, а через неделю он был уволен.Компания King Soopers в комментарии CBS заявила, что будет сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения безопасности сотрудников магазина. "У нас есть меры безопасности, чтобы помочь предотвратить преступность и снизить эскалацию таких столкновений, чтобы свести к минимуму риск для наших сотрудников", — сообщили там.Буррола не согласен с решением о его увольнении и надеется, что распространенный в интернете видеоролик, которым поделился даже известный американский рэпер Снуп Догг, позволит привлечь внимание к этому инциденту. Как рассказали в местной полиции, благодаря запечатленному на видео номерному знаку автомобиля удалось найти одного из правонарушителей, двое других до сих пор в розыске.

https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881592725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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