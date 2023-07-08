https://ria.ru/20230708/strategiya-1882935116.html

Крым скорректирует стратегию обеспечения водой

Крым скорректирует стратегию обеспечения водой - РИА Новости, 08.07.2023

Крым скорректирует стратегию обеспечения водой

Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T09:03

2023-07-08T09:03

2023-07-08T09:03

владимир константинов

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма сообщал о риске обмеления Северо-Крымского канала после разрушения ГЭС. При этом он подчеркивал, что водохранилища в Крыму заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно. "Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах. Это, в числе прочего, — оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее. Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты", - сказал Константинов. По его словам, уровень воды в канале снижается, ситуация анализируется. "На сегодняшний день никто из сельхозпроизводителей не обращался к нам за помощью. Ничего угрожающего для населения республики также нет, Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами. Что касается последствий удара ВСУ по Каховской ГЭС, конечно, сделать окончательные выводы, оценить ущерб от этого преступления мы сможем позже, после анализа ситуации специалистами", - подчеркнул глава парламента. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230622/voda-1879764430.html

https://ria.ru/20230706/posledstviya-1882657455.html

республика крым

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владимир константинов, республика крым, безопасность