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Крым скорректирует стратегию обеспечения водой - РИА Новости, 08.07.2023
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09:03 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/strategiya-1882935116.html
Крым скорректирует стратегию обеспечения водой
Крым скорректирует стратегию обеспечения водой - РИА Новости, 08.07.2023
Крым скорректирует стратегию обеспечения водой
Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:03
2023-07-08T09:03
владимир константинов
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма сообщал о риске обмеления Северо-Крымского канала после разрушения ГЭС. При этом он подчеркивал, что водохранилища в Крыму заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно. "Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах. Это, в числе прочего, — оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее. Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты", - сказал Константинов. По его словам, уровень воды в канале снижается, ситуация анализируется. "На сегодняшний день никто из сельхозпроизводителей не обращался к нам за помощью. Ничего угрожающего для населения республики также нет, Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами. Что касается последствий удара ВСУ по Каховской ГЭС, конечно, сделать окончательные выводы, оценить ущерб от этого преступления мы сможем позже, после анализа ситуации специалистами", - подчеркнул глава парламента. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230622/voda-1879764430.html
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владимир константинов, республика крым, безопасность
Владимир Константинов, Республика Крым, Безопасность
Крым скорректирует стратегию обеспечения водой

Глава парламента Константинов сообщил, что Крым скорректирует стратегию обеспечения водой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма сообщал о риске обмеления Северо-Крымского канала после разрушения ГЭС. При этом он подчеркивал, что водохранилища в Крыму заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно.
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"Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах. Это, в числе прочего, — оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее. Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты", - сказал Константинов.
По его словам, уровень воды в канале снижается, ситуация анализируется.
«
"На сегодняшний день никто из сельхозпроизводителей не обращался к нам за помощью. Ничего угрожающего для населения республики также нет, Крым в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами. Что касается последствий удара ВСУ по Каховской ГЭС, конечно, сделать окончательные выводы, оценить ущерб от этого преступления мы сможем позже, после анализа ситуации специалистами", - подчеркнул глава парламента.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Владимир КонстантиновРеспублика КрымБезопасность
 
 
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