https://ria.ru/20230708/storm_shadow-1882922260.html
В США предположили, что Россия сделает с захваченной Storm Shadow
В США предположили, что Россия сделает с захваченной Storm Shadow - РИА Новости, 08.07.2023
В США предположили, что Россия сделает с захваченной Storm Shadow
Захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военными позволит Москве изучить ее начинку и успешно ее нейтрализовывать в будущем — наступил "нехороший день" РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:18
2023-07-08T04:18
2023-07-08T11:21
киев
франция
скотт риттер
вооруженные силы украины
дмитрий рогозин
великобритания
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 июл — РИА Новости. Захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военными позволит Москве изучить ее начинку и успешно ее нейтрализовывать в будущем — наступил "нехороший день" для Киева, Лондона и Парижа, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Как сообщил РИА Новости в четверг начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, российские военные вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow и передали ее профильным специалистам для изучения. "Что бы я сделал, будучи служащим разведки, если бы я смог захватить одну из этих систем, так это немедленно изучил микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет. Подозреваю, что русские проведут инженерный анализ этой электроники на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на предмет подавления средствами РЭБ", — сказал Риттер. "Я также думаю, что они изучат систему наведения, чтобы повторить у себя. Будет изучен каждый аспект Storm Shadow с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны", — указал он. По его мнению, вероятно, будут внесены коррективы в работу российских радаров для лучшего отслеживания этих ракет. "Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow", — заключил он. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая этого года. Вскоре после этого Киев начал активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были произведены атаки Storm Shadow по Луганску. Утром 22 июня ВСУ нанесли удар этими ракетами по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинская атака по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области.
https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882921434.html
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киев, франция, скотт риттер, вооруженные силы украины, дмитрий рогозин, великобритания, в мире
Киев, Франция, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Рогозин, Великобритания, В мире
В США предположили, что Россия сделает с захваченной Storm Shadow
Экс-разведчик Риттер назвал день захвата Storm Shadow российскими силами плохим для Запада
НЬЮ-ЙОРК, 8 июл — РИА Новости. Захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военными позволит Москве изучить ее начинку и успешно ее нейтрализовывать в будущем — наступил "нехороший день" для Киева, Лондона и Парижа, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Как сообщил РИА Новости в четверг начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин
, российские военные вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow и передали ее профильным специалистам для изучения.
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"Что бы я сделал, будучи служащим разведки, если бы я смог захватить одну из этих систем, так это немедленно изучил микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет. Подозреваю, что русские проведут инженерный анализ этой электроники на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на предмет подавления средствами РЭБ", — сказал Риттер.
"Я также думаю, что они изучат систему наведения, чтобы повторить у себя. Будет изучен каждый аспект Storm Shadow с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны", — указал он.
По его мнению, вероятно, будут внесены коррективы в работу российских радаров для лучшего отслеживания этих ракет.
"Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow", — заключил он.
Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией
и Великобританией
(во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая этого года.
Вскоре после этого Киев начал активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были произведены атаки Storm Shadow по Луганску
. Утром 22 июня ВСУ
нанесли удар этими ракетами по мостам на административной границе между Херсонской областью
и Крымом, в частности по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинская атака по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области
.
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