https://ria.ru/20230708/storm_shadow-1882922260.html

В США предположили, что Россия сделает с захваченной Storm Shadow

В США предположили, что Россия сделает с захваченной Storm Shadow - РИА Новости, 08.07.2023

В США предположили, что Россия сделает с захваченной Storm Shadow

Захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военными позволит Москве изучить ее начинку и успешно ее нейтрализовывать в будущем — наступил "нехороший день" РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T04:18

2023-07-08T04:18

2023-07-08T11:21

киев

франция

скотт риттер

вооруженные силы украины

дмитрий рогозин

великобритания

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июл — РИА Новости. Захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военными позволит Москве изучить ее начинку и успешно ее нейтрализовывать в будущем — наступил "нехороший день" для Киева, Лондона и Парижа, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Как сообщил РИА Новости в четверг начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, российские военные вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow и передали ее профильным специалистам для изучения. "Что бы я сделал, будучи служащим разведки, если бы я смог захватить одну из этих систем, так это немедленно изучил микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет. Подозреваю, что русские проведут инженерный анализ этой электроники на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на предмет подавления средствами РЭБ", — сказал Риттер. "Я также думаю, что они изучат систему наведения, чтобы повторить у себя. Будет изучен каждый аспект Storm Shadow с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны", — указал он. По его мнению, вероятно, будут внесены коррективы в работу российских радаров для лучшего отслеживания этих ракет. "Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow", — заключил он. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая этого года. Вскоре после этого Киев начал активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были произведены атаки Storm Shadow по Луганску. Утром 22 июня ВСУ нанесли удар этими ракетами по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинская атака по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области.

https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882921434.html

https://ria.ru/20230707/indiya-1882709196.html

киев

франция

великобритания

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киев, франция, скотт риттер, вооруженные силы украины, дмитрий рогозин, великобритания, в мире