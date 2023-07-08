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Эксперт рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки - РИА Новости, 08.07.2023
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09:47 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/stavka-1882939174.html
Эксперт рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки
Эксперт рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки - РИА Новости, 08.07.2023
Эксперт рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки
Вероятное поднятие ставки ЦБ РФ для уменьшения растущей инфляции вызовет нагрузку на бюджет и в результате ударит по экономике России, необходимо остановить... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:47
2023-07-08T09:47
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
московская биржа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Вероятное поднятие ставки ЦБ РФ для уменьшения растущей инфляции вызовет нагрузку на бюджет и в результате ударит по экономике России, необходимо остановить отток капитала для исключения девальвации рубля, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Динамика курса рубля сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. &quot;Если ключевая ставка вырастет - получается такой негативный замкнутый цикл. Рушится финансовая стабильность, идет рост инфляции, потому что компонент импорта в потребительской корзине еще очень большой… Ведущие центральные банки в мире напечатали огромное количество долларов, евро, йен и так далее за время ковида и, по сути, девальвируя рубль, мы по сути забираем себе часть американской и европейской инфляции. Когда растет инфляция, ЦБ не имеет других рычагов, как поднять ставку - что очень больно бьет по российской экономике&quot;, - сказал Лосев.Лосев ожидает, что на предстоящем заседании Совета директоров Банка России 21 июля будет принято решение о повышении ставки с существующих 7,5% до 8%, возможно и сразу на 1 %. Эксперт считает такое решение негативным для экономики. "Повышение ставки может каким-то образом снизит инфляцию – оставит часть денег в рублевых депозитах или возможно в облигациях федерального займа. Но проблема вот в чем: повысили ставку – у минфина выросли расходы. Минфин, который должен сейчас финансировать огромное количество программ – если идет недобор налогов, должен финансировать за счет долга, за счет выпуска облигаций федерального займа. Теперь возрастает нагрузка на бюджет. Ничего хорошего в таком таргетировании инфляции нет – это бьет по бюджету, по всей экономике, всем гражданам", - сказал Лосев. Эксперт призвал правительство и ЦБ РФ немедленно остановить отток капитала за рубеж для стабилизации курса рубля и провести фискальную рефляцию для роста экономики и производства. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к доллару, но упал к юаню, по итогам недели российская валюта упала и к американской, и к китайской: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 91,25 рубля и 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. За неделю доллар вырос на 1,70 рубля, юань - на 32 копейки, евро – на 2,55 рубля.
https://ria.ru/20230629/rubl-1880901908.html
https://ria.ru/20230706/teorii-1882537552.html
https://ria.ru/20230706/rubl-1882491142.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Московская биржа
Эксперт рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки

Эксперт Лосев: повышение ключевой ставки для снижения инфляции усилит нагрузку на бюджет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Вероятное поднятие ставки ЦБ РФ для уменьшения растущей инфляции вызовет нагрузку на бюджет и в результате ударит по экономике России, необходимо остановить отток капитала для исключения девальвации рубля, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Динамика курса рубля сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Если ключевая ставка вырастет - получается такой негативный замкнутый цикл. Рушится финансовая стабильность, идет рост инфляции, потому что компонент импорта в потребительской корзине еще очень большой… Ведущие центральные банки в мире напечатали огромное количество долларов, евро, йен и так далее за время ковида и, по сути, девальвируя рубль, мы по сути забираем себе часть американской и европейской инфляции. Когда растет инфляция, ЦБ не имеет других рычагов, как поднять ставку - что очень больно бьет по российской экономике", - сказал Лосев.

Лосев ожидает, что на предстоящем заседании Совета директоров Банка России 21 июля будет принято решение о повышении ставки с существующих 7,5% до 8%, возможно и сразу на 1 %. Эксперт считает такое решение негативным для экономики.
«
"Повышение ставки может каким-то образом снизит инфляцию – оставит часть денег в рублевых депозитах или возможно в облигациях федерального займа. Но проблема вот в чем: повысили ставку – у минфина выросли расходы. Минфин, который должен сейчас финансировать огромное количество программ – если идет недобор налогов, должен финансировать за счет долга, за счет выпуска облигаций федерального займа. Теперь возрастает нагрузка на бюджет. Ничего хорошего в таком таргетировании инфляции нет – это бьет по бюджету, по всей экономике, всем гражданам", - сказал Лосев.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Московская биржа
 
 
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