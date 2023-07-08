https://ria.ru/20230708/stavka-1882939174.html

Эксперт рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки

Эксперт рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки - РИА Новости, 08.07.2023

Эксперт рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки

Вероятное поднятие ставки ЦБ РФ для уменьшения растущей инфляции вызовет нагрузку на бюджет и в результате ударит по экономике России, необходимо остановить... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T09:47

2023-07-08T09:47

2023-07-08T09:47

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

московская биржа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Вероятное поднятие ставки ЦБ РФ для уменьшения растущей инфляции вызовет нагрузку на бюджет и в результате ударит по экономике России, необходимо остановить отток капитала для исключения девальвации рубля, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Динамика курса рубля сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Если ключевая ставка вырастет - получается такой негативный замкнутый цикл. Рушится финансовая стабильность, идет рост инфляции, потому что компонент импорта в потребительской корзине еще очень большой… Ведущие центральные банки в мире напечатали огромное количество долларов, евро, йен и так далее за время ковида и, по сути, девальвируя рубль, мы по сути забираем себе часть американской и европейской инфляции. Когда растет инфляция, ЦБ не имеет других рычагов, как поднять ставку - что очень больно бьет по российской экономике", - сказал Лосев.Лосев ожидает, что на предстоящем заседании Совета директоров Банка России 21 июля будет принято решение о повышении ставки с существующих 7,5% до 8%, возможно и сразу на 1 %. Эксперт считает такое решение негативным для экономики. "Повышение ставки может каким-то образом снизит инфляцию – оставит часть денег в рублевых депозитах или возможно в облигациях федерального займа. Но проблема вот в чем: повысили ставку – у минфина выросли расходы. Минфин, который должен сейчас финансировать огромное количество программ – если идет недобор налогов, должен финансировать за счет долга, за счет выпуска облигаций федерального займа. Теперь возрастает нагрузка на бюджет. Ничего хорошего в таком таргетировании инфляции нет – это бьет по бюджету, по всей экономике, всем гражданам", - сказал Лосев. Эксперт призвал правительство и ЦБ РФ немедленно остановить отток капитала за рубеж для стабилизации курса рубля и провести фискальную рефляцию для роста экономики и производства. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к доллару, но упал к юаню, по итогам недели российская валюта упала и к американской, и к китайской: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 91,25 рубля и 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. За неделю доллар вырос на 1,70 рубля, юань - на 32 копейки, евро – на 2,55 рубля.

https://ria.ru/20230629/rubl-1880901908.html

https://ria.ru/20230706/teorii-1882537552.html

https://ria.ru/20230706/rubl-1882491142.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа