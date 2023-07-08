https://ria.ru/20230708/stankostroenie-1882929401.html

Минск одобрил проект договора с Москвой о сотрудничестве в станкостроении

Минск одобрил проект договора с Москвой о сотрудничестве в станкостроении - РИА Новости, 08.07.2023

Минск одобрил проект договора с Москвой о сотрудничестве в станкостроении

Совет Министров Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности, соответствующее... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:38

2023-07-08T07:38

2023-07-08T07:38

роман головченко

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg

МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Совет Министров Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко. "Одобрить проект Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности (далее - Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в тексте постановления, опубликованного в субботу на национальном правовом портале. Министерство промышленности уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, заместитель премьер-министра Петр Пархомчик - на его подписание.

https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880857349.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман головченко, белоруссия, россия