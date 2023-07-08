https://ria.ru/20230708/stankostroenie-1882929401.html
Минск одобрил проект договора с Москвой о сотрудничестве в станкостроении
Минск одобрил проект договора с Москвой о сотрудничестве в станкостроении - РИА Новости, 08.07.2023
Минск одобрил проект договора с Москвой о сотрудничестве в станкостроении
Совет Министров Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности, соответствующее... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:38
2023-07-08T07:38
2023-07-08T07:38
роман головченко
белоруссия
россия
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МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Совет Министров Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко. "Одобрить проект Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности (далее - Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в тексте постановления, опубликованного в субботу на национальном правовом портале. Министерство промышленности уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, заместитель премьер-министра Петр Пархомчик - на его подписание.
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880857349.html
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роман головченко, белоруссия, россия
Роман Головченко, Белоруссия, Россия
Минск одобрил проект договора с Москвой о сотрудничестве в станкостроении
Белоруссия одобрила проект договора с Россией о сотрудничестве в станкостроении