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В Демократической партии США осудили решение дать Киеву кассетные бомбы
В Демократической партии США осудили решение дать Киеву кассетные бомбы - РИА Новости, 08.07.2023
В Демократической партии США осудили решение дать Киеву кассетные бомбы
Американские демократы Патрик Лихи и Джефф Мёркли назвали серьезной ошибкой решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине, следует из их статьи,... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:31
2023-07-08T04:31
2023-07-08T04:31
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американские демократы Патрик Лихи и Джефф Мёркли назвали серьезной ошибкой решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине, следует из их статьи, опубликованной в газете Washington Post. "Тем не менее, президент (США Джо - ред.) Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Это - серьезная ошибка", - пишут Лихи и Мёркли. Отмечается, за поставку Киеву кассетных боеприпасов придется заплатить "непосильную моральную и политическую цену". Кроме того, Лихи и Мёркли добавляют, что отправка этих боеприпасов Украине отменит десятилетия политики США и приведет к гибели большого количества гражданских лиц. "Мы должны продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь, необходимую ей для продолжения войны, но таким образом, чтобы это было достойно Соединенных Штатов", - пишут политики. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Украинские войска, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
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украина, сша, киев, игорь конашенков, в мире
Украина, США, Киев, Игорь Конашенков, В мире
В Демократической партии США осудили решение дать Киеву кассетные бомбы
В Демократической партии США назвали серьезной ошибкой решение дать Киеву кассетные бомбы