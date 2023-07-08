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Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов - РИА Новости, 08.07.2023
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01:54 08.07.2023 (обновлено: 02:00 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/ssha-1882917942.html
Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов
Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов - РИА Новости, 08.07.2023
Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:54
2023-07-08T02:00
сша
украина
в мире
роберт кеннеди
джо байден
джон кеннеди (политик)
киев
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба."Он против этого решения как части безрассудной тенденции к эскалации", - ответили в пресс-службе на запрос агентства.Кеннеди-младший доводится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии.США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских орудий типа DPICM.
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сша, украина, в мире, роберт кеннеди, джо байден, джон кеннеди (политик), киев
США, Украина, В мире, Роберт Кеннеди, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик), Киев
Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший осудил решение передать Киеву кассетные снаряды

© AP Photo / Josh ReynoldsРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Josh Reynolds
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба.
«
"Он против этого решения как части безрассудной тенденции к эскалации", - ответили в пресс-службе на запрос агентства.
Кеннеди-младший доводится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии.
США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских орудий типа DPICM.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Экс-аналитик разведки США назвал поставки кассетных бомб Киеву лицемерием
Вчера, 00:55
 
СШАУкраинаВ миреРоберт КеннедиДжо БайденДжон Кеннеди (политик)Киев
 
 
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