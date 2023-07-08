https://ria.ru/20230708/ssha-1882917942.html

Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов

Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов - РИА Новости, 08.07.2023

Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T01:54

2023-07-08T01:54

2023-07-08T02:00

сша

украина

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роберт кеннеди

джо байден

джон кеннеди (политик)

киев

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба."Он против этого решения как части безрассудной тенденции к эскалации", - ответили в пресс-службе на запрос агентства.Кеннеди-младший доводится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии.США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских орудий типа DPICM.

https://ria.ru/20230708/postavki-1882915035.html

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сша, украина, в мире, роберт кеннеди, джо байден, джон кеннеди (политик), киев