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Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов
Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов - РИА Новости, 08.07.2023
Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:54
2023-07-08T01:54
2023-07-08T02:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба."Он против этого решения как части безрассудной тенденции к эскалации", - ответили в пресс-службе на запрос агентства.Кеннеди-младший доводится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии.США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских орудий типа DPICM.
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сша, украина, в мире, роберт кеннеди, джо байден, джон кеннеди (политик), киев
США, Украина, В мире, Роберт Кеннеди, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик), Киев
Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший осудил решение передать Киеву кассетные снаряды