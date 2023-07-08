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Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ

Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ - РИА Новости, 08.07.2023

Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ

Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для украинской военной техники, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:33

2023-07-08T14:33

2023-07-08T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для украинской военной техники, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ."В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах, отмечает МО РФ.

запорожье

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф