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Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ - РИА Новости, 08.07.2023
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14:33 08.07.2023 (обновлено: 14:39 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/spetsopertsiya-1882969251.html
Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ
Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ - РИА Новости, 08.07.2023
Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ
Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для украинской военной техники, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:33
2023-07-08T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для украинской военной техники, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ."В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах, отмечает МО РФ.
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безопасность, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении в городе Запорожье базы горючего для техники ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" на СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук на СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для украинской военной техники, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ.
«
"В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июля, 16:25
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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