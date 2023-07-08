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Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ
Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ - РИА Новости, 08.07.2023
Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ
Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для украинской военной техники, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:33
2023-07-08T14:33
2023-07-08T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для украинской военной техники, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ."В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах, отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили в Запорожье базу горючего для техники ВСУ
Минобороны России сообщило о поражении в городе Запорожье базы горючего для техники ВСУ