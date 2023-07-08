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ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 08.07.2023
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на Купянском направлении более 30 украинских солдат, два автомобиля и американскую радиолокационную станцию,... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:31
2023-07-08T14:31
2023-07-08T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на Купянском направлении более 30 украинских солдат, два автомобиля и американскую радиолокационную станцию, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Артемовка Луганской народной республики Синьковка, Берестовое и Двуречная Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."За сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении
Минобороны России сообщило об уничтожении более 30 солдат ВСУ на Купянском направлении