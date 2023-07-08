https://ria.ru/20230708/spetsoperatsiya-1882968876.html

ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении

ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 08.07.2023

ВС России уничтожили более 30 украинских солдат на Купянском направлении

Российские военнослужащие уничтожили за сутки на Купянском направлении более 30 украинских солдат, два автомобиля и американскую радиолокационную станцию,... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:31

2023-07-08T14:31

2023-07-08T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на Купянском направлении более 30 украинских солдат, два автомобиля и американскую радиолокационную станцию, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Артемовка Луганской народной республики Синьковка, Берестовое и Двуречная Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."За сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)