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Киев потерял до 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 08.07.2023 (обновлено: 14:32 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/spetsoperatsiya-1882967413.html
Киев потерял до 40 военных на Херсонском направлении
Киев потерял до 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.07.2023
Киев потерял до 40 военных на Херсонском направлении
Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военных и 6 единиц техники на херсонском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:23
2023-07-08T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военных и 6 единиц техники на херсонском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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безопасность, киев, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, В мире
Киев потерял до 40 военных на Херсонском направлении

Минобороны: Киев потерял до 40 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военных и 6 единиц техники на херсонском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июля, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияВ мире
 
 
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