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Киев потерял до 40 военных на Херсонском направлении

Киев потерял до 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.07.2023

Киев потерял до 40 военных на Херсонском направлении

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военных и 6 единиц техники на херсонском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:23

2023-07-08T14:23

2023-07-08T14:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 40 украинских военных и 6 единиц техники на херсонском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.

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безопасность, киев, россия, в мире