https://ria.ru/20230708/spetsoperatsiya-1882965846.html

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.07.2023

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ, уничтожив порядка 500 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники,... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:17

2023-07-08T14:17

2023-07-08T15:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

авдеевка

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ, уничтожив порядка 500 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники, сообщили в Минобороны.""На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районах Красногоровки, Авдеевки, Веселого и западнее Клещеевки. В районе Михайловки они уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника на этом направлении составили около 500 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две американских САУ М109 Paladin и гаубицу Д-30.Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаку украинских войск в районе Торского, поразила скопления живой силы и техники, пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а также разбила три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Там противник потерял более 60 бойцов, три бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком участке фронта группировка "Восток" также отразила атаку ВСУ и уничтожила диверсионно-разведывательную группу. А на Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника, отразили две разведки боем и ликвидировали еще одну ДРГ.ВСУ потеряли на этих направлениях свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, три автомобиля, один пикап, самоходную гаубицу Cezar французского производства и американскую артсистему М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20 и САУ "Гвоздика". В районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику противника, уничтожив более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Херсонском направлении уничтожено порядка 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля и САУ "Гвоздика".В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 126 районах, а также уничтожили базу горючего в Запорожье. Силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также 17 беспилотников.

https://ria.ru/20230708/artilleriya-1882923649.html

https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, авдеевка