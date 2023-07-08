https://ria.ru/20230708/spetsoperatsiya-1882965846.html
Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.07.2023
Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ, уничтожив порядка 500 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники,... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:17
2023-07-08T14:17
2023-07-08T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882970116_0:314:2921:1957_1920x0_80_0_0_c720319080ce3b981fad58a31d790b93.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ, уничтожив порядка 500 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники, сообщили в Минобороны.""На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районах Красногоровки, Авдеевки, Веселого и западнее Клещеевки. В районе Михайловки они уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника на этом направлении составили около 500 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две американских САУ М109 Paladin и гаубицу Д-30.Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаку украинских войск в районе Торского, поразила скопления живой силы и техники, пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а также разбила три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Там противник потерял более 60 бойцов, три бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком участке фронта группировка "Восток" также отразила атаку ВСУ и уничтожила диверсионно-разведывательную группу. А на Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника, отразили две разведки боем и ликвидировали еще одну ДРГ.ВСУ потеряли на этих направлениях свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, три автомобиля, один пикап, самоходную гаубицу Cezar французского производства и американскую артсистему М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20 и САУ "Гвоздика". В районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику противника, уничтожив более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Херсонском направлении уничтожено порядка 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля и САУ "Гвоздика".В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 126 районах, а также уничтожили базу горючего в Запорожье. Силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также 17 беспилотников.
https://ria.ru/20230708/artilleriya-1882923649.html
https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html
россия
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882970116_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_362a86a637291ef3280c26b29c2a4843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Авдеевка
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ, уничтожив порядка 500 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники, сообщили в Минобороны
.
«
""На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районах Красногоровки
, Авдеевки
, Веселого и западнее Клещеевки. В районе Михайловки они уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника на этом направлении составили около 500 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две американских САУ М109 Paladin и гаубицу Д-30.
Российские войска нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ в районе Угледара
Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направления
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаку украинских войск в районе Торского, поразила скопления живой силы и техники, пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а также разбила три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Там противник потерял более 60 бойцов, три бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком участке фронта группировка "Восток" также отразила атаку ВСУ и уничтожила диверсионно-разведывательную группу. А на Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника, отразили две разведки боем и ликвидировали еще одну ДРГ.
ВСУ потеряли на этих направлениях свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, три автомобиля, один пикап, самоходную гаубицу Cezar французского производства и американскую артсистему М777, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20 и САУ "Гвоздика". В районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Один российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе
Купянское и Херсонское направления
На Купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику противника, уничтожив более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении уничтожено порядка 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля и САУ "Гвоздика".
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 126 районах, а также уничтожили базу горючего в Запорожье
. Силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
, перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также 17 беспилотников.