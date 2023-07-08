https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

После сожжения священных книг следующие на очереди — люди

После сожжения священных книг следующие на очереди — люди - РИА Новости, 08.07.2023

После сожжения священных книг следующие на очереди — люди

Когда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель произнес ставшую знаменитой сентенцию о "цветущем саде" и "диких джунглях", он не только создал сетевой мем, но РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:00

2023-07-08T08:00

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Когда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель произнес ставшую знаменитой сентенцию о "цветущем саде" и "диких джунглях", он не только создал сетевой мем, но и сделал понятной проекцию, как европейцы ощущают внешний мир. У них есть "сад", и они его "возделывают".Когда шведская полиция на истекшей неделе получила заявки на сожжение священных книг — Торы, Корана и Нового Завета, она восприняла ходатайства не как "письмо с Канатчиковой дачи", а как основание, чтобы такое разрешение выдать. Или не выдать. В данном случае как разрешение, так и запрет одинаково постыдны. Но сам факт запросов, как и факт их рассмотрения, — сигнал для тех, кто вне Европы и нынешних европейских нравов, что континент, как "Титаник", погрузился в воды кризиса уже гораздо ниже ватерлинии.Все заявки на книгосожжение, что характерно, оперируют столь приятными европейскому уху понятиями, как "свобода слова", "свобода самовыражения", "свобода совести".Сжечь священные для сотен миллионов человек книги означает лишь проявление желания одного или двух персонажей привлечь к себе внимание и получить свои 15 минут славы.Казалось, что в галактике Гутенберга по этому поводу должен был случиться космический по масштабу взрыв возмущения, но нет, все тихо. Дежурные заявления посольств тех стран, где исповедуют ислам или иудаизм, — и, собственно, дальше тишина.Сожжение книг или иной способ уничтожения печатного слова, тем более рассчитанный на резонанс, конечно, отсылает к мрачной эпохе нацизма, когда костры пылали по всей Германии, и ко временам инквизиции, когда в огонь летели и те, кого церковь считала еретиками, и их сочинения.И нацистские шествия, и решения инквизиции, казалось, были заклеймены как проявления варварства в самой последней степени, но, оказывается, что нет.Оказывается, монстр уничтожения и унижения религиозно-культурных ценностей не был ни убит, ни ранен. Он отполз в кусты, затаился, а вот сейчас выходит во всей своей геростратовой мощи. Сжечь античный храм в Древней Греции, чтобы прославиться? Да что вы понимаете в славе! Вот сжечь священные книги, чтобы видео было выложено в Сеть, а там стало вирусным, с миллионами просмотров, — это сегодня достижение европейского ума и плод европейской "культуры", где ценности и идеалы — ничто, а слава и "европейская мечта" — все. Те, кто намерен сжечь книги, уже в курсе, что их предполагаемое деяние "законно, но неуместно". Прецедент сожжения Корана в Стокгольме был создан несколько дней назад, и про "неуместность" заявил глава кабмина королевства. Характерно, что поджигателем оказался уроженец Ирака. Там нельзя то, что можно в Швеции. В Израиле немыслимо то, что готовы совершить в Швеции. В России за подобное деяние грозит тюрьма.Так относятся к книгам — и священным, церковным, и мирским, секулярным, — в тех странах, которые европейцы с легкой руки Жозепа Борреля считают "джунглями", диктаторскими, теократическими, какими угодно.Сожжение Писания, Торы и Корана в "цветущем саду" выдается за "борьбу с клерикализмом". Тогда почему в рамках борьбы с тем же клерикализмом не начать со сжигания флага ЕС, того самого, где на синем полотне — золотые звезды? Синий — это же отсылка к цвету хитона Девы Марии. В момент появления Евросоюза там были готовы и, главное, хотели признавать корни иудеохристианской цивилизации, с уважением относясь к мусульманской религии.Но корни — это ровно то, что хотела уничтожить и практически уничтожила глобалистская элита, предложив вместо сине-звездочного флага радужное знамя, а культурно-религиозные истины заменив желаниями, диктуемыми практически исключительно "телесным низом". Смешав в равной пропорции одно с другим, получили… Нет, не свободу. Получили ненависть. Ненависть — как смысл выживания, проклятие — как его норма.Антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" (это температура горения бумаги), где, чтобы сохранить книги, нужно уходить и подполье и заучивать в стремлении сохранить для потомства тексты наизусть, спустя 70 лет после публикации стала европейской реальностью. Чертой стиля жизни в "цветущем саду, окруженном джунглями".Ходатайства о сожжении книг — просто первый шаг в этом направлении.Потом спрашивать не будут — захотелось сжечь, ну взяли и сожгли. Нашли, что писатель виновен в "пропаганде чуждых современной Европе ценностей", так в костер его книги, а его творчество — отменить. И забыть. Мы же это уже видели там, где "европейская мечта", как кажется, заняла место, которое было у культуры.Правда, в России и русским писателем было сказано: "Рукописи не горят". Публичный поджог священных книг не уничтожит ни религию, ни веру. Ну а самому "цветущему саду" нужно готовиться к худшему. Там, где начинают жечь книги, рано или поздно будут сжигать и людей.История этот тезис подтвердила многократно.

https://ria.ru/20230705/shvetsiya-1882380991.html

https://ria.ru/20230707/protesty-1882881060.html

https://ria.ru/20230703/irak-1881947823.html

https://ria.ru/20230703/koran-1881986680.html

https://ria.ru/20230705/aktsiya-1882315980.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, россия, швеция, жозеп боррель, рэй брэдбери, евросоюз, религия, общество