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США передадут кассетные боеприпасы Украине - РИА Новости, 08.07.2023
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06:13 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/snaryady-1882925422.html
США передадут кассетные боеприпасы Украине
США передадут кассетные боеприпасы Украине - РИА Новости, 08.07.2023
США передадут кассетные боеприпасы Украине
США передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T06:13
2023-07-08T06:13
в мире
сша
украина
россия
леонид слуцкий (политик)
джо байден
джейк салливан
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Представитель администрации признал, что применение таких снарядов на территории республики несет риски для гражданского населения. Из-за этого США откладывали решение об их передаче.Реакция в РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем телеграм-канале передачу США кассетных боеприпасов Украине, напомнила, что бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в 2022 году называла применение кассетных бомб военным преступлением.Как заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), решение президента США Джо Байдена о поставке кассетных боеприпасов Украине - это прямой путь к геноциду."Принятое администрацией Байдена решение, по сути, прямой путь к геноциду и на скамью подсудимых вместе с Зеленским и некоторыми его европейскими "партнерами". Не сегодня, так в будущем. А Победа России в любом случае - неизбежна!" - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал античеловечным решение США передать кассетные боеприпасы Украине и заявил, что американцы еще поплатятся за свое стремление "уничтожить славянский мир".Критика в США и миреКандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба."Он против этого решения как части безрассудной тенденции к эскалации", - ответили в пресс-службе на запрос агентства.Американские демократы Патрик Лихи и Джефф Мёркли назвали серьезной ошибкой решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине, следует из их статьи, опубликованной в газете Washington Post. Отмечается, за поставку Киеву кассетных боеприпасов придется заплатить "непосильную моральную и политическую цену".Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину, следует из заявления организации. В нем отмечается, что использование кассетных боеприпасов "усугубляет и без того масштабное загрязнение Украины взрывоопасными пережитками и наземными минами".
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в мире, сша, украина, россия, леонид слуцкий (политик), джо байден, джейк салливан, госдума рф
В мире, США, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Джо Байден, Джейк Салливан, Госдума РФ
США передадут кассетные боеприпасы Украине

Белый дом: власти США передадут кассетные боеприпасы Украине

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.
США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Байден назвал поставки кассетных снарядов Украине временной мерой
Вчера, 04:08
Представитель администрации признал, что применение таких снарядов на территории республики несет риски для гражданского населения. Из-за этого США откладывали решение об их передаче.

Реакция в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем телеграм-канале передачу США кассетных боеприпасов Украине, напомнила, что бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в 2022 году называла применение кассетных бомб военным преступлением.
Как заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), решение президента США Джо Байдена о поставке кассетных боеприпасов Украине - это прямой путь к геноциду.
"Принятое администрацией Байдена решение, по сути, прямой путь к геноциду и на скамью подсудимых вместе с Зеленским и некоторыми его европейскими "партнерами". Не сегодня, так в будущем. А Победа России в любом случае - неизбежна!" - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Сенатор от ДНР назвала отчаянием поставку кассетных боеприпасов Украине
7 июля, 23:32
В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал античеловечным решение США передать кассетные боеприпасы Украине и заявил, что американцы еще поплатятся за свое стремление "уничтожить славянский мир".

Критика в США и мире

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба.
"Он против этого решения как части безрассудной тенденции к эскалации", - ответили в пресс-службе на запрос агентства.
Американские демократы Патрик Лихи и Джефф Мёркли назвали серьезной ошибкой решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине, следует из их статьи, опубликованной в газете Washington Post. Отмечается, за поставку Киеву кассетных боеприпасов придется заплатить "непосильную моральную и политическую цену".
Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину, следует из заявления организации. В нем отмечается, что использование кассетных боеприпасов "усугубляет и без того масштабное загрязнение Украины взрывоопасными пережитками и наземными минами".
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким
7 июля, 21:55
 
В миреСШАУкраинаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Джо БайденДжейк СалливанГосдума РФ
 
 
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