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США передадут кассетные боеприпасы Украине

США передадут кассетные боеприпасы Украине - РИА Новости, 08.07.2023

США передадут кассетные боеприпасы Украине

США передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T06:13

2023-07-08T06:13

2023-07-08T06:13

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сша

украина

россия

леонид слуцкий (политик)

джо байден

джейк салливан

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США передадут Украине кассетные боеприпасы, объявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.США в пятницу анонсировали новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Представитель администрации признал, что применение таких снарядов на территории республики несет риски для гражданского населения. Из-за этого США откладывали решение об их передаче.Реакция в РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем телеграм-канале передачу США кассетных боеприпасов Украине, напомнила, что бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в 2022 году называла применение кассетных бомб военным преступлением.Как заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), решение президента США Джо Байдена о поставке кассетных боеприпасов Украине - это прямой путь к геноциду."Принятое администрацией Байдена решение, по сути, прямой путь к геноциду и на скамью подсудимых вместе с Зеленским и некоторыми его европейскими "партнерами". Не сегодня, так в будущем. А Победа России в любом случае - неизбежна!" - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал античеловечным решение США передать кассетные боеприпасы Украине и заявил, что американцы еще поплатятся за свое стремление "уничтожить славянский мир".Критика в США и миреКандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов и видит в решении американской администрации продолжение "безрассудного" курса на эскалацию конфликта, сообщила РИА Новости его пресс-служба."Он против этого решения как части безрассудной тенденции к эскалации", - ответили в пресс-службе на запрос агентства.Американские демократы Патрик Лихи и Джефф Мёркли назвали серьезной ошибкой решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине, следует из их статьи, опубликованной в газете Washington Post. Отмечается, за поставку Киеву кассетных боеприпасов придется заплатить "непосильную моральную и политическую цену".Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину, следует из заявления организации. В нем отмечается, что использование кассетных боеприпасов "усугубляет и без того масштабное загрязнение Украины взрывоопасными пережитками и наземными минами".

https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882922089.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882910391.html

https://ria.ru/20230707/karasin-1882902383.html

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в мире, сша, украина, россия, леонид слуцкий (политик), джо байден, джейк салливан, госдума рф